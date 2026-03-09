Gobierno belga denuncia un "acto antisemita" tras explosión frente a una sinagoga de Lieja

El gobierno belga denunció un "acto antisemita abyecto" después de que se produjera una explosión, la madrugada de este lunes, delante de una sinagoga de Lieja, en el este del país.

La explosión ocurrió poco antes de las 04H00 (03H00 GMT) delante del templo y no causó heridos, "sólo daños materiales", indicó en un comunicado un portavoz de la policía local.

La explosión hizo que se rompieran las ventanas de los edificios situados frente a la sinagoga.

"Es un acto antisemita abyecto que apuntaba directamente a la comunidad judía de Bélgica", señaló en X el ministro del Interior, Bernard Quintin.

"La Fiscalía federal inició la investigación judicial. Se seguirán reforzando las medidas de seguridad alrededor de lugares similares", agregó el ministro.

Por su parte, el alcalde de Lieja, Willy Demeyer, dijo a la emisora pública RTBF que "todo esto es intencionado y dirigido. Condenamos este acto antisemita lo más fuertemente posible".

"No podemos permitir que se importen conflictos extranjeros a nuestra ciudad", declaró en una aparente alusión a la guerra en Oriente Medio.

Las fuerzas de seguridad establecieron un perímetro de seguridad para facilitar las labores de investigación.

Construida en 1899, la sinagoga alberga también un museo de la historia de la comunidad judía de Lieja, según su página web.

La comunidad judía de Bélgica tiene unas 50.000 personas, residentes sobre todo en Amberes y Bruselas.