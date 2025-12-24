Grupo de 14 países condena que Israel anunciara expansión de asentamientos en Cisjordania

Un grupo de 14 países, que incluye a Canadá, Reino Unido, Francia, España y Japón, condenaron este miércoles que Israel aprobara nuevos asentamientos en Cisjordania ocupada.

"Nosotros, representantes de Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Francia, Italia, Irlanda, Islandia, Japón, Malta, Países Bajos, Noruega y Reino Unido, condenamos la aprobación por el gabinete de seguridad del gobierno israelí de la creación de 19 nuevas colonias en Cisjordania ocupada", según un comunicado conjunto difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores francés.

"Reiteramos nuestra clara oposición a cualquier forma de anexión así como al desarrollo de la política de colonización", agregó el texto.

El gobierno israelí anunció el domingo que dio luz verde a los asentamientos y el ministro de Finanzas israelí, el político Bezalel Smotrich, declaró que esta medida busca impedir la creación de un Estado palestino.

En su comunicado, los países recuerdan que esta acción unilateral es "una violación del derecho internacional".

"Esta acción puede comprometer la aplicación del plan de paz para Gaza, cuando se están realizando esfuerzos para pasar a la segunda fase y afecta las perspectivas de paz y de seguridad durables en la región", agregan.

"Pedimos a Israel reconsiderar esta decisión, así como a cesar la expansión de las colonias, conforme a la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", indican.

Agregan que están "determinados a apoyar el derecho a la autodeterminación de los palestinos".

Esos países reiteran su "apego indefectible a una paz global, justa y duradera que se base (...) en la solución de dos Estados, donde dos Estados democráticos, Israel y Palestina, viven lado a lado en paz y seguridad, al interior de fronteras seguras y reconocidas".

Con esta medida, el total de asentamientos autorizados por Israel en los tres últimos años asciende ya a 69, según la oficina de Smotrich, un político de extrema derecha del partido Sionismo Religioso.

La colonización ha continuado durante todos los gobiernos israelíes, tanto de izquierda como de derecha desde 1967, y aumentó significativamente bajo el ejecutivo actual, en particular desde el inicio de la guerra en Gaza desencadenada el 7 de octubre de 2023 por el ataque sin precedente del movimiento islamista palestino Hamás en Israel.

Aparte de Jerusalén oriental, la parte de mayoría árabe ocupada y anexionada por Israel, más de 500.000 israelíes viven actualmente en las colonias en Cisjordania, consideradas ilegales por la ONU, en un territorio donde residen tres millones de palestinos.