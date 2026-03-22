Guerra en Oriente Medio y Venezuela marcan foro de los petroleros en Houston

La onda expansiva provocada por la guerra en Oriente Medio marca la agenda del mayor foro de petróleo, gas y energía mundial que se inicia el lunes en Houston, donde también se discutirán las oportunidades en una Venezuela que ahora es socia de Donald Trump.

Miles de ejecutivos se reunirán durante una semana el CERAWeek, con más de 10.000 participantes previstos. Los organizadores han revisado su programa: se han añadido al calendario sesiones especiales sobre la guerra tras las primeras ofensivas de Israel y Estados Unidos contra Irán.

La guerra ha adquirido una nueva dimensión en los últimos días con bombardeos que apuntan directamente a las instalaciones de producción de petróleo y gas, y ya no solo a su almacenamiento y transporte.

"Estamos asistiendo a la mayor perturbación de la historia del mercado mundial del petróleo", advirtió Daniel Yergin, vicepresidente de S&P Global y presidente de la conferencia CERAWeek. "Nunca antes se había producido un acontecimiento de tal magnitud", agregó.

Se espera desde la mañana del lunes a dirigentes empresariales, responsables políticos, inversores y expertos para hablar del sector energético, pero también del comercio internacional, la inteligencia artificial, las tierras raras o la fusión nuclear.

El foro abre con la intervención del secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, este lunes a las 13H40 GMT, con asistentes atentos a comentarios oficiales sobre el conflicto o posibles nuevas medidas del gobierno Trump para contener la subida de los precios del petróleo.

- Venezuela y María Corina Machado -

Varios grandes ejecutivos del sector energético seguirán sus pasos durante toda la semana, entre ellos Michael Wirth, de Chevron; Patrick Pouyanné, de TotalEnergies; Wael Sawan, de Shell; y Jack Fusco, de Cheniere Energy.

Como ocurrió en 2025, el giro de 180 grados que la administración Trump le dio a las políticas medioambientales, al apostar por una mayor exploración de carbón y petróleo, será parte del debate.

Una vez más ha retirado a Estados Unidos del Acuerdo de París y ha desmantelado varias normas medioambientales adoptadas por los anteriores gobiernos.

Sus decisiones indignan a las oenegés medioambientales. Una de ellas, Texas Campaign for the Environment, que ha convocado una concentración el día inaugural de la CERAWeek.

La edición de 2026 contará con la lideresa de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que intervendrá el martes en una sesión sobre el "futuro de Venezuela", un país con la mayor reserva petrolera en el mundo.

El país sudamericano había pasado a un segundo plano para los actores del sector energético debido al embargo petrolero estadounidense, al control del Estado por parte del chavismo y a un aparato de producción en ruinas.

Pero la captura del expresidente Nicolás Maduro el 3 de enero por parte de una fuerza de élite estadounidense, cambió la situación. Washington levantó parte de sus sanciones y ahora anima a invertir y espera sacar provecho de los recursos del país.

"Me entusiasma mostrarle al mundo lo que una nueva Venezuela logrará al liberar nuestro ilimitado potencial energético", dijo Machado en X, en respuesta a la invitación de la CERAWeek.