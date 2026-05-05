Guyana afirma ante la CIJ que el litigio con Venezuela por el Esequibo es de "importancia existencial"

Guyana afirmó el lunes que el caso que lo enfrenta a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la región fronteriza del Esequibo reviste "una importancia existencial" para el pequeño país anglófono.

La máxima jurisdicción de la ONU inició este lunes una semana de audiencias sobre el litigio fronterizo que envenena desde hace más de 10 años las relaciones entre los dos países sudamericanos.

Caracas reactivó sus reclamos sobre este territorio de 160.000 km² rico en petróleo, administrado por Guyana desde hace más de un siglo.

Las audiencias, que se celebrarán hasta el 11 de mayo, deben examinar en detalle la validez de la sentencia arbitral del 3 de octubre de 1899 que, en la época colonial inglesa, trazó la frontera entre los dos países.

Guyana, que defiende la frontera establecida en 1899 y pide a la CIJ que ratifique ese trazado, presentó el lunes su alegato.

"Este caso tiene una importancia existencial para Guyana. Afecta a más del 70% de nuestro territorio soberano", declaró ante los jueces Hugh Hilton Todd, ministro de Relaciones Exteriores de Guyana.

"Para los guyaneses, la sola idea de que nuestro país sea desmembrado es una verdadera tragedia, porque nos veríamos privados de la gran mayoría de nuestras tierras y de sus habitantes. (...) Guyana dejaría de ser Guyana sin ellos", añadió.

Venezuela presentará sus argumentos el miércoles.

Guyana defiende la frontera definida en 1899, mientras que Venezuela invoca un acuerdo firmado en 1966 con Reino Unido en Ginebra, antes de la independencia de Guyana, que cita el río Esequibo como frontera natural, al igual que en 1777.

Las tensiones entre los dos países suramericanos se agravaron cuando ExxonMobil descubrió en 2015 yacimientos que otorgan a Guyana -un país de 800.000 habitantes- una de las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo.

- Territorio disputado -

La CIJ, con sede en La Haya y que resuelve diferendos entre Estados, confirmó su competencia en el caso tras audiencias preliminares en 2020, iniciado por Guyana en 2018.

A finales de 2023, la corte conminó en vano a Venezuela "abstenerse de emprender cualquier acción que modifique la situación prevaleciente en el territorio en litigio" ante la proximidad de un referéndum organizado sobre la creación del Estado venezolano de la "Guayana Esequiba", que incluye el territorio en disputa.

El tribunal reiteró la orden en mayo de 2025 y conminó a Venezuela a "abstenerse de organizar elecciones o de prepararse para organizar elecciones" en el territorio disputado.

Caracas rechazó categóricamente la orden y organizó por primera vez una elección para escoger representantes del Esequibo.

Los llamados del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro a favor de una anexión del Esequibo generaron temor de un conflicto armado.

El presidente reelecto de Guyana, Irfaan Ali, declaró en febrero que su país estaba aún en estado de alerta frente a "la amenaza" que representa Venezuela para el Esequibo, incluso después de la detención de Maduro por parte de Estados Unidos.

Un broche dorado que lleva la presidenta interina venozolana, Delcy Rodríguez, que representa el mapa de su país incluyendo el Esequibo, desató la semana pasada una disputa diplomática.

La sucesora de Nicolás Maduro es la responsable del expediente del Esequibo ante la CIJ.