Haití anuncia elecciones a fin de año, sujetas a condiciones de seguridad

Las autoridades electorales de Haití anunciaron el lunes elecciones presidenciales y legislativas en diciembre, las primeras en diez años y cuya celebración está sujeta a que haya un "ambiente de seguridad aceptable".

Esto supone un desafío para el país caribeño, asolado por la violencia de pandillas. Según el calendario publicado por el Consejo Electoral Provisional, la primera vuelta se celebraría el 13 de diciembre y la segunda, el 21 de febrero de 2027.

Los resultados finales se publicarían el 7 de marzo, según el decreto.

Sin embargo, el organismo advirtió que el calendario "depende del establecimiento de un ambiente de seguridad aceptable y de la disponibilidad de los recursos financieros necesarios".

En la línea de tiempo también figura el registro de votantes abrió el pasado 20 de julio y el 2 de octubre como la fecha límite para el registro de candidatos.

En Haití no se celebran elecciones desde 2016. El último presidente electo del país, Jovenel Moïse, fue asesinado en 2021.

Poderosas pandillas controlan grandes porciones de la nación insular, incluida la mayoría de la capital, Puerto Príncipe. La situación genera dudas sobre la habilidad de garantizar las condiciones de seguridad necesarias antes de diciembre.

Una fuerza internacional liderada por Kenia enviada para respaldar a la policía de Haití no logró ayudar a contener la violencia.

La fuerza autorizada por la ONU se transformó luego en una Fuerza de Represión de Pandillas (FRG), con un mandato más amplio para confrontar a los grupos armados.

Se espera que refuerzos adicionales lleguen "en las próximas semanas", dijo a la AFP un portavoz de la FRG a principios de mes. La meta es llegar a 5.500 uniformados y 50 empleados civiles.

Cerca de 1,5 millones de personas están desplazadas en el país, que tiene unos 11 millones de habitantes. Más de cinco millones enfrentan inseguridad alimentaria severa, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas.

"La situación humanitaria es desesperada, pero hay unos débiles destellos de esperanza", escribió el secretario general de la ONU, António Guterres, durante una visita al país en junio.

No obstante, el plan de ayuda humanitaria de la ONU para Haití en 2026, dotado con 880 millones de dólares, está financiado en menos de una cuarta parte.

La Comunidad del Caribe (Caricom) recibió con beneplácito el decreto del consejo electoral.

El Grupo de Personas Eminentes de Caricom, portavoz de la comunidad en asuntos relacionados a Haití, urgió a todos los países a contribuir para que la fuerza internacional se despliegue "tan pronto como sea posible" para impulsar la capacidad de apoyo "mucho antes de la primera ronda de las elecciones".