Hallan con vida a un sacerdote tras dos días desaparecido en México

Un sacerdote católico fue encontrado "sano y salvo" este martes tras dos días desaparecido en el violento estado de Sinaloa, azotado por una ola de violencia ligada al narcotráfico, informaron autoridades locales.

El padre Clemente Morales, de 67 años, fue visto por última vez el sábado en la capital del estado, Culiacán. La secretaría de seguridad de Sinaloa solo informó en X que fue localizado pero evitó cualquier detalle del caso.

La AFP llamó a la iglesia donde Morales está asignado en Culiacán, afectada por secuestros y asesinatos vinculados a una guerra entre facciones del Cartel de Sinaloa. La persona que contestó dijo que "no lo había visto ni sabía de él" antes de colgar sin identificarse.

La Secretaría -que desplegó un operativo de búsqueda- indicó que una comisión asistió al templo "para dar seguimiento a las acciones de seguridad e investigación correspondientes".

En todo el país, al menos 14 sacerdotes fueron asesinados en los últimos siete años, según un recuento del Centro Católico Multimedial. Ninguno en Sinaloa.

El caso más grave sucedió en 2022, cuando un sicario ligado al cartel de Sinaloa mató a balazos a dos sacerdotes y a un guía de turistas dentro de una iglesia en una comunidad indígena en Chihuahua, en un caso que causó indignación internacional.