Hong Kong registra una temperatura récord, de 36,9 °C

Hong Kong registró este domingo un récord de calor desde el inicio de las mediciones, en 1884, con 36,9 °C en la sede del observatorio meteorológico en el barrio de Tsim Sha Tsui, estación cuyas mediciones sirven de referencia para toda la ciudad.

"A las 15:15 (08:15 GMT), la temperatura máxima registrada en el observatorio fue de 36,9 grados, la más alta jamás registrada desde 1884", anunció el Observatorio de Hong Kong.

Este récord se debe en parte al tifón Dolphin, que se aproxima a las costas orientales de China.

"A medida que el ciclón tropical Dolphin avanza hacia la región de Zhejiang y se dirige hacia el interior, la masa de aire en su periferia seguirá aportando un tiempo extremadamente caluroso sobre el territorio desde hoy hasta el martes", explicó el Observatorio.

El récord anterior databa del 22 de agosto de 2017, con 36,6 grados antes del paso del tifón Hato.

El Observatorio de Hong Kong utiliza las mediciones de su sede de Tsim Sha Tsui para los anales meteorológicos de la ciudad.

La agencia había emitido una "alerta de fuerte calor", llamando a la población a evitar las actividades intensas al aire libre.

Se prevé que el tiempo se mantenga "extremadamente caluroso" en los próximos días.

Según científicos, el calentamiento climático inducido por las actividades humanas hace que los episodios de calor extremo sean más frecuentes y más graves.