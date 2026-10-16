Incendio forestal de rápida expansión arrasa mansiones en California

Llamas avivadas por fuertes vientos arrasaron el viernes lujosas casas al sur de Los Ángeles a causa de un incendio forestal que ha consumido cientos de hectáreas.

Imágenes dramáticas mostraban viviendas en llamas y densas columnas de humo saliendo de las colinas secas y cubiertas de matorrales, donde el fuego se propagó rápido debido a los intensos vientos, la baja humedad y temperaturas inusualmente altas para esta época del año.

Los Bomberos del Condado de Orange informaron en X que el llamado incendio "Norte" había arrasado unas 188 hectáreas y que al menos cuatro casas fueron afectadas en el lujoso municipio de San Juan Capistrano, en California.

Agregaron que los bomberos estaban "atacando agresivamente el fuego por tierra y aire" y emitieron reiterados llamados para que la gente se mantuviera alejada de la zona.

El rápido avance del fuego provocó órdenes de evacuación, a la vez que varios helicópteros intentaban extinguir las llamas.

Las autoridades advirtieron sobre la mala calidad del aire para los residentes cercanos.

El Servicio Nacional de Meteorología advirtió de un "alto riesgo de incendios de gran magnitud y rápido crecimiento", especialmente en los condados de Los Ángeles y Ventura, así como en las montañas y estribaciones de los condados de San Luis Obispo y Santa Bárbara.

Solo en el condado de Los Ángeles, decenas de miles de clientes se quedaron sin electricidad, luego de que las autoridades desconectaran las líneas de alta tensión en un intento de reducir la posibilidad de que las fuertes ráfagas de viento provocaran chispas eléctricas.

Se esperaba que los intensos vientos alcanzaran su punto máximo el viernes en todo el condado de Los Ángeles, pero el calor intenso y la baja humedad mantenían el riesgo elevado de incendios durante el fin de semana.

En algunas áreas las temperaturas se dispararon hasta los 38ºC, informó el Servicio Nacional de Meteorología.

La autoridad meteorológica indicó que el peligro de incendios se mantendría buena parte del sábado y advirtió a los residentes que estuvieran preparados para evacuaciones de emergencia.