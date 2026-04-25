Incertidumbre y bloqueo de Ormuz impiden restablecer la normalidad en Oriente Medio

Los ataques sin precedentes de Irán contra sus vecinos del Golfo cesaron pero la incertidumbre, el estancamiento diplomático y el bloqueo del estrecho de Ormuz impiden el regreso a la normalidad en las ricas monarquías petroleras.

Irán asestó un duro golpe a la región, donde las reparaciones de las infraestructuras energéticas podrían durar meses, o incluso más.

Aunque una frágil tregua se mantiene desde el 8 de abril, las negociaciones entre Washington y Teherán que podrían haber tranquilizado a inversores y visitantes están estancadas.

Las conversaciones parecen centrarse en el tema nuclear y en el estrecho de Ormuz.

A los países del Golfo les preocupa sobre todo contener a Irán y a sus aliados, y privarlo del control de esta vía marítima estratégica, por la que normalmente transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales.

Si el estrecho no se reabre, "algunos de estos Estados sufrirán golpes muy duros. Y ya es el caso", señala Dania Thafer, directora del Gulf International Forum.

Catar detuvo su producción de gas natural licuado (GNL) y, al igual que los productores de energía de Kuwait y Baréin, declaró un "caso de fuerza mayor", que lo protege frente a sus clientes.

- Reducción de salarios -

En Dubái, que durante mucho tiempo cultivó una imagen de estabilidad, el impacto inicial de los ataques -que también dañaron infraestructuras civiles- se atenuó. Los niños regresaron al colegio tras más de un mes de educación a distancia.

Pero los restaurantes están vacíos y las zonas turísticas desiertas.

Varios hoteles cerraron por renovación y un empleado de un establecimiento de lujo indicó a la AFP, bajo condición de anonimato, que algunos miembros del personal están en excedencia sin sueldo.

Una empleada de un salón de belleza afirma, por su parte, que los salarios fueron reducidos.

La mitad de los países del Golfo esperan una contracción de su economía este año y se prevé una desaceleración del crecimiento en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Estos países petroleros cuentan con recursos para reactivar sus economías, pero todo depende de la duración de la crisis y de la capacidad de encontrar una solución duradera al conflicto, según Jihad Azour, director del FMI para la región.

- Caja de Pandora -

La parálisis del estrecho de Ormuz puso de relieve la dependencia de la mayoría de los países del Golfo de esta vía marítima.

Incluso para Emiratos y Arabia Saudita, con oleoductos que permiten a parte de sus exportaciones evitar este paso, los esfuerzos de diversificación se ven amenazados.

La estabilidad es esencial para atraer talento y turistas, pero también para alcanzar su objetivo de convertirse en polos importantes en inteligencia artificial y centros de datos.

Al desencadenar la guerra con Israel el 28 de febrero, "Estados Unidos realmente abrió una caja de Pandora para los Estados del Golfo", estima Thafer.

Si Irán conserva "indefinidamente un derecho de veto sobre sus economías", esto constituirá "una situación extremadamente difícil y vulnerable", añade.

Sin embargo, los Estados del Golfo siguen divididos sobre la postura a adoptar.

Emiratos, el más afectado por los ataques, adoptó una postura más beligerante, mientras que Arabia Saudita apoya los esfuerzos de mediación de Pakistán.

"Irán adoptó una estrategia calibrada: golpear a los Estados del Golfo en distintos grados y crear percepciones de amenaza variables", analiza Thafer.

Y pese a sus estrechos vínculos con el presidente estadounidense Donald Trump, las monarquías se encuentran al margen de las negociaciones, aun cuando estuvieron en primera línea de las hostilidades.

"Los Estados del Golfo tuvieron dificultades para moldear el comportamiento de la administración Trump respecto a Irán", estima Hasán Alhasán, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS).

"No querían que Estados Unidos desencadenara una guerra contra Irán, cosa que hizo, y no sorprende que no logren empujar a Washington a priorizar sus propios intereses de seguridad en las negociaciones", cuando Trump busca una "salida honorable" a la guerra, añade.