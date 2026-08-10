Indonesia incauta 1,3 toneladas de ketamina

Las autoridades indonesias incautaron 1,3 toneladas de ketamina por un valor de unos 115 millones de dólares a bordo de un buque con pabellón extranjero, anunció este domingo el máximo responsable antidrogas del país, en una de las mayores operaciones contra estupefacientes jamás realizadas en el archipiélago.

Las autoridades recibieron en febrero información de inteligencia que indicaba que el barco King Sun había zarpado de Tailandia rumbo a Indonesia con una carga "sospechosa", lo que dio lugar a varios meses de vigilancia, explicó el jefe de la Agencia Nacional de Estupefacientes, Suyudi Ario Seto.

Un buque de guerra de la marina interceptó el barco el jueves al entrar en aguas indonesias, precisó. "El 7 de agosto, el equipo conjunto descubrió 65 sacos escondidos en el interior del barco. Tras el análisis, se comprobó que contenían ketamina", dijo Seto en una rueda de prensa en la isla indonesia de Batam.

La ketamina es un medicamento que actúa principalmente como anestésico de acción rápida, pero que se consume ampliamente como droga recreativa ilícita. Su distribución está estrictamente controlada y supervisada en Indonesia.

La agencia de noticias pública Antara informó de que el barco estaba registrado bajo pabellón de Tanzania y que había sido interceptado en aguas de la provincia de las islas Riau, situada cerca de Singapur.

Los ocho miembros de la tripulación a bordo del barco —siete birmanos y un taiwanés— fueron puestos bajo custodia, añadió la Agencia Nacional de Estupefacientes.

"Seguimos investigando el origen de la carga, el puerto de destino, quién era el remitente y el destinatario", agregó Seto.

El mes pasado, las autoridades indonesias incautaron 3,37 toneladas de cogollos de cannabis al frustrar una operación de contrabando procedente de Tailandia y detuvieron a 12 sospechosos.