Inundaciones devastadoras causan estragos en Tailandia y Birmania

Lluvias torrenciales han dejado una estela de destrucción e inundaciones en Tailandia y Birmania, además de al menos 16 muertos y decenas de desaparecidos entre los dos países, informaron las autoridades locales este lunes.

Septiembre suele ser el mes más lluvioso en Tailandia, pero muchos habitantes estiman que este año es peor que los anteriores.

Más de 500.000 hogares y 1,7 millones de personas de 27 provincias del país del sudeste asiático se han visto afectados por las inundaciones, según el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres (DPMD). Otros 52.000 hogares han sufrido destrozos en Bangkok.

Además ocho personas han muerto desde el 16 de septiembre, informó el gobierno tailandés este lunes.

Por el momento no se tiene constancia de víctimas mortales en Bangkok, y el DPMD señaló que el nivel de agua se estabilizó en la ciudad.

En Birmania, uno de los diez países más vulnerables al cambio climático según la oenegé alemana Germanwatch, la situación también es crítica.

Al menos ocho personas han muerto y hasta treinta están desaparecidas por las inundaciones y deslizamientos de tierra en el sur del país, anunciaron los socorristas este lunes.

Entre las víctimas figuran tres adolescentes que se habían refugiado en un monasterio. Se vieron arrastrados por un deslizamiento de tierra que destruyó 18 edificios, afirmó Hein Htet, de la asociación People's Administration Team.

"Hay todavía personas y aldeas en la zona de riesgo", añadió.

Las autoridades aún no han comunicado un saldo oficial en este país donde la guerra civil complica las operaciones de rescate.

A algunos pueblos solo se puede llegar a pie, describió por teléfono a la AFP Myo Min, presidente de una organización de ayuda benévola.

Los científicos advierten que la intensidad y la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos aumentarán a medida que el planeta continúe calentándose debido a las emisiones de combustibles fósiles.