Investigan por fraude fiscal al exdirigente español Zapatero por las joyas halladas en un registro

El exdirigente español José Luis Rodríguez Zapatero, ya objeto de pesquisas por tráfico de influencias que han sacudido al Gobierno, será investigado por presunto fraude fiscal y contrabando por unas joyas halladas en su despacho, anunció este viernes la justicia española.

Según el documento judicial de la Audiencia Nacional, una jurisdicción en Madrid, Zapatero no pudo acreditar el "pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a [la] importación" de las joyas, tasadas en 1,3 millones de euros (1,5 millones de dólares).

Presidente del gobierno entre 2004 y 2011, Zapatero es una destacada figura del socialismo español y afín al actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Un representante de Zapatero había asegurado que las joyas, encontradas en un registro policial en la caja fuerte de su oficina, eran una herencia familiar y les había otorgado un valor mucho menor.

El juez estima que el hecho de que Zapatero no pueda demostrar haber pagado tasas o impuestos por esas joyas "constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles".

El registro policial que encontró las joyas había sido ordenado por el magistrado, que busca determinar si Zapatero influyó, a cambio de dinero, en el rescate, con 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares), de la pequeña aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de covid-19.

Imputado el 19 de mayo por esa parte del caso, Zapatero está citado los días 17 y 18 de junio por el juez José Luis Calama para ser interrogado por sospechas de estar al frente de la estructura organizada que mediaba con organismos públicos para conseguir beneficios, según la Audiencia Nacional.

El hallazgo de las numerosas joyas, algunas de las cuales tenían lo que parecían piedras preciosas, y de relojes de lujo era uno de los detalles más llamativos del sumario del caso, al que tuvo acceso la AFP.

La investigación contra Zapatero fue un mazazo para el Gobierno de Sánchez, ya debilitado por otras causas judiciales, entre ellas la de su hermano David, su esposa, Begoña Gómez, y su antiguo hombre de confianza, el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

A esto se unió en las semanas pasadas una investigación contra una exmilitante socialista, Leire Díez, señalada por la Justicia por estar en el centro de "una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban" al Partido Socialista y al Gobierno.