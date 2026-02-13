Irán crea una comisión para investigar las protestas

El gobierno iraní anunció el viernes la creación de una comisión de investigación para examinar las recientes protestas contra el alto costo de vida, que derivaron en movilizaciones antigubernamentales con un saldo de miles de muertos.

"Se formó un comité de investigación con representantes de las instituciones pertinentes, que está recopilando documentos y tomando declaraciones", declaró la portavoz del gobierno, Fatemeh Mohajerani, a la agencia local de noticias ISNA.

La portavoz no precisó si la comisión se centrará únicamente en las demandas económicas que desencadenaron las protestas o si también investigará las miles de muertes ocurridas durante las movilizaciones.

"El informe final se publicará para conocimiento público y para posibles acciones legales una vez concluido el proceso", señaló.

Las protestas, que comenzaron a finales de diciembre por la crisis económica y evolucionaron hacia un movimiento más amplio con un punto álgido a inicios de enero, dejaron más de 3.000 muertos, según el recuento oficial.

Las autoridades iraníes sostienen que la gran mayoría de las víctimas eran miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes asesinados por "terroristas" vinculados a Israel y Estados Unidos.

Sin embargo, organizaciones de defensa de los derechos humanos basadas fuera de Irán estiman que la cifra de fallecidos es mucho mayor y que muchas de las víctimas murieron a causa de la represión de las fuerzas de seguridad.