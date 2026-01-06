Irán dispersa con gases lacrimógenos protestas en el bazar de Teherán

Las fuerzas de seguridad iraníes dispararon gases lacrimógenos este martes para dispersar a manifestantes que coreaban consignas contra las autoridades clericales en el bazar de Teherán, según organizaciones de derechos humanos e imágenes publicadas en redes sociales.

La República Islámica enfrenta la ola de protestas más grave desde las manifestaciones de 2022-2023, desencadenadas por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, detenida por presuntamente violar los estrictos códigos de vestimenta para las mujeres.

Las protestas actuales fueron provocadas por el descontento ante el aumento del costo de la vida y comenzaron el 28 de diciembre después de que comerciantes cerraran el bazar de Teherán, un centro económico clave.

Posteriormente se extendieron a otras zonas, especialmente al oeste, donde viven minorías de kurdos y luros.

La agencia de noticias Fars informó de "concentraciones esporádicas" en torno al bazar de Teherán. Algunas de sus zonas, incluido el mercado del oro, cerraron "desde el mediodía en protesta contra el aumento de los tipos de cambio y la inestabilidad de los precios".

En imágenes del bazar verificadas por AFP en redes sociales, también se puede oír a manifestantes gritar consignas como "Pahlavi volverá" y "Sayid Alí será derrocado", en referencia a la monarquía depuesta por la revolución islámica de 1979 y al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos contra los manifestantes y se pudo ver humo elevándose desde el bazar mientras los manifestantes se apresuraban a dispersarse.

Las protestas, iniciadas hace diez días, aún no han alcanzado la magnitud del movimiento de 2022-2023, y mucho menos la de las manifestaciones masivas de 2009 tras las controvertidas elecciones.

Al menos 12 personas han muerto, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, desde el inicio de las protestas, según medios iraníes, que citan fuentes oficiales. Oenegés fuera de Irán advierten que la cifra real podría ser mucho mayor.