Irán niega implicación en ataques de hutíes de Yemen contra Arabia Saudita

Irán negó el viernes cualquier implicación en los ataques de los hutíes de Yemen contra Arabia Saudita, un día después de que Riad acusara a la República Islámica de alentar la reciente escalada del conflicto.

La magnitud de los ataques hutíes, dirigidos contra instalaciones petroleras y aeropuertos sauditas, no tiene precedentes desde el inicio, en 2014, de la guerra civil de este grupo y el gobierno yemenita respaldado por Riad.

El aeropuerto internacional de la capital saudita ha sido atacado en 20 ocasiones desde comienzos de octubre. Un bombardeo el sábado pasado contra el aeropuerto de Riad dejó 13 muertos y más de 300 heridos.

"La escalada emprendida por los hutíes (...) está alentada por Irán", había declarado el jueves el viceministro saudita encargado de la diplomacia pública, Rayed Krimly, quien acusó a Teherán de seguir "armando, entrenando y apoyando" al movimiento.

El portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, respondió el viernes en un comunicado que los hutíes "actúan de acuerdo con sus propios intereses. Esas acusaciones carecen de credibilidad para quienes conocen bien las relaciones entre Irán y sus aliados".

"Irán considera que una escalada de las tensiones no beneficia a ninguna de las partes", añadió, al recordar la propuesta de Teherán para mediar entre ambos bandos.

Respaldados por Irán, los hutíes forman parte del llamado "Eje de la Resistencia", una alianza de grupos opuestos a Israel que incluye también al movimiento libanés Hezbolá, al palestino Hamás y a diversas facciones armadas chiitas de Irak.

- Misiles y drones interceptados -

Sobre el terreno, los hutíes reivindicaron el viernes por la noche el lanzamiento de dos misiles que cayeron cerca del aeropuerto de Adén, ciudad donde se refugió el gobierno yemenita reconocido por la comunidad internacional. Los insurgentes, aliados de Irán, afirmaron que apuntaban contra un centro de mando saudita.

Los hutíes afirmaron en un comunicado atribuido a una fuente militar que el ataque tuvo como objetivo "el cuartel general de mando de las fuerzas sauditas", además de un depósito de armas.

Según las autoridades locales, los proyectiles impactaron en el complejo aeroportuario, aunque no dejaron víctimas.

El ministerio de Información de Yemen indicó en un comunicado que un vuelo de Yemenia Airways entre Adén y El Cairo estuvo a punto de ser alcanzado.

La aeronave "se preparaba para despegar exactamente en el momento en que la milicia terrorista hutí atacó el aeropuerto con dos misiles que cayeron a unos 500 metros del avión y a unos 100 metros del centro de la pista", señaló el ministerio.

"Lo ocurrido no fue solo un ataque contra un aeropuerto civil, sino una amenaza directa para la vida de pasajeros y tripulaciones, para la seguridad aérea y una grave violación de las leyes y normas internacionales", agregó.

Por su parte, la coalición liderada por Arabia Saudita anunció que interceptó misiles y drones sobre Riad y otras regiones del país.

"Hemos interceptado y destruido tres drones en el sur y en Riad (...) así como dos misiles de crucero sobre el mar Rojo", escribió en X el portavoz de la coalición, Turki al Malki.

También precisó que un "misil balístico" fue interceptado sobre Yanbu, principal terminal petrolera saudita en la costa del mar Rojo.

Los hutíes ya habían llevado a cabo el jueves un ataque mortal en Adén contra la sede del gobierno, donde alcanzaron un centro de mando de la coalición encabezada por Riad. El balance fue de cinco muertos y 16 heridos.

En una declaración conjunta, los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU "condenaron en los términos más enérgicos la continuación y la intensificación de los ataques de los hutíes contra el Reino de Arabia Saudita" y contra "la navegación comercial en el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb".

Asimismo, reafirmaron, como ya habían hecho en septiembre, "el derecho inherente del Reino de Arabia Saudita a la legítima defensa, de conformidad con el derecho internacional".

Tras varios años de relativa tregua, la reanudación a gran escala del conflicto yemenita en julio de 2026 abrió un nuevo frente en Oriente Medio.

La presión sobre Arabia Saudita, el mayor exportador mundial de petróleo, coincide con la inquietud en los mercados energéticos internacionales tras el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán al inicio de la guerra regional en Oriente Medio en febrero.

Al mismo tiempo, Yemen, el país más pobre de la península arábiga, enfrenta el riesgo de una "catástrofe humanitaria", advirtió El Khidir Daloum, director en el país del Programa Mundial de Alimentos (PMA), de la ONU.