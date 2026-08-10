Irán nombra al exjefe de los Guardianes de la Revolución como máximo responsable de seguridad

El excomandante en jefe de los Guardianes de la Revolución de Irán, Mohsen Rezai fue nombrado secretario de la principal instancia de seguridad del país, indicó el domingo la presidencia.

Rezai releva a Mohamad Baqer Zolqadr al frente del Consejo Supremo de la Seguridad Nacional, dijo en X un portavoz de la oficina del presidente Masud Pezeshkian.

El nuevo jerarca, de 71 años, dirigió el cuerpo de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, entre 1981 y 1997.

Después ocupó puestos de importancia en el sistema de los ayatolás antes de ser nombrado en marzo consejero militar del guía supremo Mojtaba Jamenei.

En julio declaró que el estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán desde el inicio de la guerra desatada a fines de febrero contra Teherán por Estados Unidos e Israel, tenía más importancia que las "bombas atómicas".