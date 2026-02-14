Irán traslada de cárcel a la Nobel de la Paz

Las autoridades iraníes trasladaron sin previo aviso a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi a una prisión en el norte del país, en medio de crecientes preocupaciones por su salud, informó este sábado su marido.

Mohammadi fue arrestada el 12 de diciembre en Mashhad (este) después de criticar a las autoridades clericales en una ceremonia fúnebre por un abogado.

El Comité Nobel Noruego dijo esta semana que está "profundamente consternado" por las noticias que denuncian "maltrato físico y malos tratos continuos que ponen en peligro la vida" de Mohammadi tanto durante su arresto como en detención.

Desde su arresto Mohammadi ha estado recluida en Mashhad, en el centro de detención del Ministerio de Inteligencia, y solo se le han permitido dos llamadas: a un hermano en Irán y a su abogado iraní.

Pero ahora ha sido trasladada repentinamente a la prisión de Zanyán, en el norte del país, afirmó su esposo Taghi Rahmani, residente en París.

"Se hizo sin informar a su familia ni a su abogado", dijo en X. Según el esposo el objetivo es "exiliar y desplazar a Narges".

El 7 de diciembre la condenaron a otros seis años de prisión por atentar contra la seguridad nacional y otro año y medio por "propaganda" contra el sistema islámico de Irán.

Mohammadi inició una huelga de hambre el 2 de febrero para protestar contra las condiciones de su encarcelamiento y la imposibilidad de hacer llamadas telefónicas a abogados y familiares, pero al cabo de una semana la interrumpió.

Su fundación afirma que su estado físico es "profundamente alarmante" y que fue trasladada a un hospital en Mashhad pero la llevaron de vuelta a prisión "antes de completar su tratamiento".

Mohammadi fue arrestada antes de que estallaran protestas en todo el país que fueron reprimidas duramente por el régimen con un saldo de miles de muertos según varias oenegés.

La activista de 53 años ha sido encarcelada en repetidas ocasiones por su campaña contra el uso de la pena de muerte en Irán y el código de vestimenta obligatorio para las mujeres.