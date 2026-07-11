Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz, mientras EEUU lanza nuevos ataques

Irán anunció este domingo el cierre "hasta nuevo aviso" del estrecho de Ormuz, tras disparar contra un buque que seguía una "ruta no autorizada", y Estados Unidos respondió con nuevos bombardeos, lo que puso en peligro la tregua entre los dos países.

"Varios buques intentaron tomar una ruta no autorizada e ignoraron nuestras advertencias y recordatorios instándolos a corregir su rumbo y seguir la ruta aprobada", escribieron los Guardianes de la Revolución en un comunicado en Telegram.

"Un buque que había puesto en peligro la seguridad marítima al desactivar sus sistemas, fue alcanzado por tiros de advertencia y se detuvo", agregó el ejército ideológico iraní.

En respuesta, el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció ataques contra Irán, los terceros en la última semana.

Medios iraníes reportaron explosiones en el sur del país, en Bandar Abás, Sirik y la isla de Qeshm.

El secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que "Irán tomó una mala decisión" y que "pagará" el precio.

Según el Centcom, el navío alcanzado por Irán es M/V GFS Galaxy, un portacontenedores con bandera de Chipre.

"Un miembro de la tripulación civil está desaparecido y el navío no está en condiciones de continuar su ruta debido a un incendio a bordo y a los graves daños sufridos en la sala de máquinas", agregó.

Según la agencia de seguridad marítima británica UKMTO, el ataque ocurrió unos 17 kilómetros al este de la península de Musandam, en Omán.

Tras el incidente, Irán anunció el cierre nuevamente del estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita en tiempos normales el 20% del comercio mundial de hidrocarburos.

- Estrecho cerrado -

"El estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta el fin de las intervenciones estadounidenses en esta región; no se permitirá que ningún buque lo atraviese", escribieron los guardianes.

También amenazaron con atacar bases estadounidenses en la región del Golfo en caso de una "nueva agresión".

Teherán ha autorizado un solo corredor de navegación por Ormuz, cerca de sus costas, y descarta volver a la situación previa a la guerra, cuando había libre tránsito en la vía.

Estados Unidos, que rechaza esta restricción iraní, ha bombardeado a Irán tres veces desde el martes pasado, luego de acusar a Teherán de atacar buques comerciales.

En represalia, Irán alcanzó objetivos en Kuwait, Baréin y Catar.

Washington y Teherán firmaron el 17 de junio un protocolo de acuerdo en el que se dieron 60 días de tregua para negociar el fin de la guerra, desatada el 28 de febrero por un ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Desde entonces, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha insistido en que el alto el fuego "terminó" debido a los ataques iraníes contra barcos, aunque autorizó la continuación de las negociaciones con Irán.

Por su parte, el representante iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, advirtió que su país dejará de sentirse obligado por el protocolo de acuerdo si Estados Unidos "sigue incumpliendo sus compromisos".

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, advirió el sábado que la "venganza" es inevitable", tras el funeral de su padre y antecesor, Alí Jamenei, muerto en los ataques del 28 de febrero.

"Le dije a nuestro líder mártir que juramos vengar su sangre pura y la de todos los mártires de estas dos guerras", escribió Mojtaba Jamenei, designado líder supremo en marzo, pero que no ha sido visto en público desde entonces.

"Esta venganza es la voluntad de nuestra nación y debe cumplirse, inevitablemente", sostuvo.

Asimismo, apuntó en tono acusatorio a "asesinos criminales y deshonrosos", y aseguró que los nombres de los responsables "figuran en una lista".

El viernes por la noche, el presidente estadounidense Donald Trump acusó a Teherán de querer asesinarlo y prometió una vez más aniquilar a Irán si eso ocurriera.