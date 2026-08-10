Irlanda acusa a un presunto jefe de un cártel internacional, extraditado por Emiratos

Un tribunal irlandés acusó el domingo al presunto jefe de un cártel internacional Daniel Kinahan, de dirigir una organización criminal y ordenó su prisión preventiva tras su extradición desde Dubái en un avión del gobierno.

La extradición de este irlandés de 49 años muestra un giro en la cooperación judicial con Emiratos Árabes, señalado por Europol por ofrecer refugio a algunos de los mayores narcos de Europa.

Kinahan compareció ante el Tribunal Penal Especial de Dublín, donde fue acusado de dirigir una organización de delincuencia organizada y quedó en prisión preventiva hasta una vista fijada para el 5 de octubre.

Fue arrestado en Dubái en abril después de que Irlanda emitiera una orden de detención internacional.

Su grupo, conocido como Kinahan Organised Crime Group (KOCG), está considerado como la mayor organización criminal de Irlanda, con una riqueza estimada por la policía en más de 1.150 millones de dólares.

Kinahan aterrizó en el aeródromo de Casement, una base aérea militar al oeste de Dublín, alrededor de las 18H30 (17H30 GMT), mientras un helicóptero sobrevolaba la zona, según pudo observar un videoperiodista de la AFP.

Poco después, un convoy de vehículos de alta velocidad con los cristales oscurecidos salió a toda prisa por la puerta, con las sirenas encendidas, observado por una multitud de personas al borde de la carretera.

La policía irlandesa indicó posteriormente en un comunicado que había detenido y acusado a un hombre de unos 40 años por "delitos graves de crimen organizado", sin mencionar a Kinahan.

El jefe de la policía irlandesa, Justin Kelly, declaró que "esta detención demuestra nuestra determinación, junto con nuestros socios policiales internacionales, incluida la Policía de Dubái, de combatir los grupos de delincuencia organizada transnacional".

Se le informó que se le acusa de dirigir las actividades de una organización criminal entre octubre de 2015 y abril de 2017.

Vestido con un pantalón de chándal, sudadera con capucha y gafas, Kinahan estaba escoltado por agentes vestidos de civil y se mostró sereno, según informó el Irish Mirror.

Su arresto y extradición evidenció un cambio de tendencia en Dubái, donde, según especialistas policiales, algunos narcos europeos encontraron refugio para vivir fastuosamente y controlar sus negocios.

En 2024, un informe de Europol, la agencia de cooperación policial europea, describió el emirato como "un centro de coordinación a distancia" donde los traficantes vivían abiertamente y podían blanquear sus activos a través de bienes de lujo y propiedades.

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