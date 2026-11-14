Israel prohíbe la entrada a su territorio al líder de la izquierda radical francesa

Israel anunció el jueves que prohibió la entrada a su territorio al líder de La Francia Insumisa (LFI), partido de izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, al atribuir a su formación una "posición extremadamente hostil hacia Israel".

En una primera reacción, durante una entrevista con la radio France Info, Mélenchon señaló tener prohibido entrar en un territorio al que "no pedí entrar".

"Lamento que el gobierno de Israel me persiga de esta manera", agregó.

"Israel reaccionará con firmeza contra quienes buscan perjudicarlo y no permitirá que personas que actúan en contra de sus intereses e incitan al odio contra sus ciudadanos entren en su territorio", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, en un comunicado.

Durante un mitin celebrado el sábado cerca de París, en el que presentó el programa de LFI, Mélenchon, candidato a las elecciones presidenciales, volvió a denunciar un "genocidio" en Gaza, acusación que Israel rechaza firmemente.

También criticó la "anexión progresiva de Cisjordania", ocupada por Israel.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, calificó de "demagógica" esta medida tomada por "un gobierno que ha multiplicado las violaciones del derecho internacional, hace el juego a quienes, como La Francia Insumisa, se nutren de la instrumentalización del conflicto israelo-palestino".

Saar afirmó que la prohibición de entrar a Israel también se aplica a Mathilde Panot, presidenta del grupo parlamentario de LFI.

"Ambos realizaron declaraciones que repiten falsas acusaciones de crímenes atribuidos a Israel", señala el comunicado, que también reprocha a Mélenchon haber pedido "que barcos franceses escolten flotillas ilegales con destino a Gaza".