Israel rinde homenaje a víctimas del ataque del 7 de octubre antes de las elecciones

Israel rinde homenaje este miércoles a las víctimas del ataque de hace tres años del movimiento islamista palestino Hamás, justo antes de unas elecciones marcadas por el recuerdo de esos hechos del 7 de octubre de 2023, el día más mortal en la historia del país.

En el mismo sitio del festival musical Nova, infiltrado ese día de 2023 por combatientes del grupo proiraní, familiares bajaron la cabeza en un momento de silencio a las 06H29 (03H29 GMT), rodeados por retratos de víctimas y flores.

También se observó un instante de recogimiento en el kibutz Kfar Aza, cerca de la frontera con Gaza, donde 64 personas fueron asesinadas y 18 secuestradas durante el fatídico asedio.

Sin embargo, mientras eso sucedía, autoridades de Gaza indicaron que al menos dos personas murieron en ataques israelíes nocturnos contra el territorio, convertido en escombros por la implacable campaña de represalia del Estado hebreo por los ataques de Hamás.

Israel tiene previsto celebrar eventos conmemorativos a lo largo del día para recordar a las víctimas del 7 de octubre.

Por ejemplo, familiares prevén celebrar en horas de la noche un encuentro en una plaza de Tel Aviv.

El 7 de octubre de 2023, combatientes palestinos traspasaron la frontera y atacaron el sur de Israel con armas de fuego, cohetes y granadas, lo que dejó 1.221 muertos, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes.

Los miembros de Hamás también tomaron 251 rehenes que llevaron a Gaza, de los cuales 44 estaban muertos.

- Seguridad reforzada -

Las conmemoraciones adquieren este año una dimensión especial por ser las primeras desde la entrada en vigor, el año pasado, del alto el fuego en Gaza, el territorio palestino devastado por las hostilidades israelíes de represalia.

Los actos oficiales se celebraron en Jerusalén el lunes, una fecha fijada por el gobierno conforme al calendario hebreo. El primer ministro Benjamin Netanyahu participó de la actividad.

Los eventos se realizan bajo una seguridad reforzada, a tres semanas de las elecciones generales en Israel y una semana después del fallido ataque contra un avión con destino a Tel Aviv.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció el martes que el ejército estaba en alerta por información "de inteligencia sobre las intenciones de Hamás de intentar realizar ataques y operaciones terroristas" por el aniversario.

Israel celebrará elecciones generales el 27 de octubre por primera vez desde los ataques, y las encuestas anticipan una difícil contienda para el primer ministro Netanyahu, quien los últimos tres años lanzó la ofensiva masiva contra Gaza, y ataques contra Líbano e Irán.

Uno de sus rivales es Naftali Bennett, un ex primer ministro que acusa a Netanyahu de no haber evitado los ataques.

"Esto fue un fracaso colosal del Estado de Israel, que fue fundado para defender a los judíos en nuestra tierra", declaró Bennett a periodistas en el sitio del festival Nova.

"Pero durante esos minutos, hombres y mujeres jóvenes de todo Israel vinieron a combatir, proteger y salvar las vidas de sus hermanos y hermanas y surgió una generación de héroes. Le debemos a esta increíble generación reconstruir nuestro país, hacerlo más fuerte", expresó Bennett.