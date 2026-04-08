Israel sigue atacando Líbano pese a la tregua con Irán

El ejército israelí llevó a cabo nuevos ataques en el sur de Líbano este miércoles y renovó sus órdenes de evacuación para la población de esta región, tras afirmar que el país no entra en la tregua con Irán, el patrocinador de Hezbolá.

El movimiento proiraní Hezbolá no ha reivindicado ningún ataque más contra Israel desde aproximadamente la 01H00 hora local (martes 22H00 GMT), coincidiendo con el anuncio de tregua entre Estados Unidos e Irán.

Israel expresó su apoyo al acuerdo de alto al fuego de dos semanas alcanzado entre Washington y Teherán, pero precisó que este "no incluye a Líbano".

Según la Agencia Nacional de Información (Ani, oficial), este miércoles hubo varios ataques que tuvieron como objetivo localidades del sur del país.

Uno de esos ataques alcanzó un edificio de la región de Tiro, según un corresponsal de la AFP, poco después de una nueva orden de evacuación del ejército israelí que se refería a este sector específico.

El portavoz del ejército en lengua árabe, el coronel Avichay Adraee, también ordenó en X a los habitantes de una amplia zona, entre la frontera israelí y el río Zahrani, a unos 40 km más al norte, que evacuaran sus casas, y afirmó que "la batalla continúa". Las fuerzas del Estado hebreo ocupan actualmente una parte del sur de Líbano.

El ejército libanés, por su lado, pidió a los desplazados "esperar antes de regresar" al sur del país por precaución.

Un corresponsal de la AFP en la región de Tiro vio a un pequeño número de personas que se trasladaban en vehículos y a familias con niños en motocicletas que regresaban a zonas que habían evacuado al inicio de la guerra.

Las incursiones y ataques israelíes en Líbano desde el 2 de marzo han causado más de 1.500 muertos y más de un millón de desplazados, principalmente del sur y de la periferia sur de Beirut, bastión de Hezbolá.

Ali Youssef, un repartidor de 50 años que acampa en las afueras del suburbio sur, afirmó que esperaba "un comunicado de Hezbolá" antes de decidir el regreso a su casa en esa zona bombardeada por Israel.

"Irán no nos va a dejar tirados", asegura este hombre.

Precisamente, Hezbolá dijo poco después a los desplazados que no deben regresar a sus casas antes de que haya un alto el fuego "oficial y definitivo".

- España y Francia piden tregua para Líbano -

El presidente libanés, Joseph Aoun, celebró la tregua de dos semanas entre Irán y Estados Unidos y afirmó en un comunicado que su país trabaja para ser incluido en la "paz regional".

Según una fuente oficial citada por la AFP, las autoridades libanesas "no fueron informadas" de la inclusión del Líbano en la tregua.

Teherán indicó que para aceptar la tregua exigió el fin de los ataques contra sus aliados en la región.

Incluso el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, afirmó que Estados Unidos, Irán y sus aliados habían aceptado un alto el fuego "en todas partes", incluido el Líbano.

Ante la incertidumbre de la situación en el Líbano, España y Francia fueron de los primeros países en exigir que la tregua incluya a este país.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, consideró este miércoles que sería "inaceptable" que Israel mantuviera los combates en el Líbano.

"Es inaceptable que la guerra de Israel, la invasión de Israel a un país soberano como Líbano (...) se mantenga", dijo Albares a la radio RNE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saludó la tregua y también criticó sin mencionarlo en su mensaje en X al presidente estadounidense, Donald Trump.

"Los alto al fuego siempre son una buena noticia", pero el "Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se presenten con un cubo" de agua más tarde, escribió el líder socialista.

En París, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que el alto el fuego debía "incluir plenamente a Líbano" durante todo su periodo.