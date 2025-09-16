Italia ordena la extradición a Alemania del sospechoso del sabotaje del gasoducto Nord Stream

Un tribunal italiano ordenó el martes la extradición a Alemania de un ciudadano ucraniano, sospechoso de ser uno de los coordinadores del comando que saboteó el gasoducto ruso Nord Stream en el mar Báltico en septiembre de 2022.

El sospechoso, Serhii Kuznietsov, era miembro de las fuerzas armadas ucranianas en ese momento y ha negado ser parte de la célula que colocó explosivos en los gasoductos submarinos Nord Stream 1 y 2.

Su abogado, Nicola Canestrini, dijo a la AFP que apelará la decisión del tribunal de apelaciones de Bolonia, en el norte de Italia, ante la Corte Suprema de Casación, la máxima instancia judicial de ese país.

Los gasoductos, que durante años han transportado gas ruso a Europa, sufrieron graves daños por las explosiones ocurridas meses después de la invasión rusa a Ucrania. Las potencias occidentales y Rusia se acusaron mutuamente por el sabotaje.

Canestrini, por su parte, dijo que su cliente estaba en Ucrania cuando ocurrieron los hechos y que el proceso judicial contra Kuznietsov ha sido injusto.

A su cliente, dijo Canestrini, no se le permitió asistir personalmente a las audiencias judiciales y se le negó el acceso completo al expediente alemán, "en violación flagrante del derecho a un juicio justo".

Según las autoridades alemanas, el sabotaje fue obra de una célula ucraniana integrada por cinco hombres y una mujer.

Los fiscales alemanes aseguran que Kuznietsov utilizó documentos de identidad falsificados para fletar un yate que zarpó de la ciudad alemana de Rostock para sabotear los gasoductos, que no estaban operativos cuando se produjo el sabotaje.

Moscú ya había dejado de suministrar gas a través del Nord Stream 1, por el diferendo que enfrenta a Rusia con los países europeos que apoyan a Ucrania, y el Nord Stream 2 nunca se llegó a poner en marcha.