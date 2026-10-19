Japón ofrece disculpas públicas por una falsa alerta de sismo de magnitud 9,9

La agencia meteorológica de Japón retiró una alerta errónea por un terremoto de magnitud 9,9 minutos después de emitirla, y se disculpó por la advertencia que interrumpió el transporte público.

La Agencia Meteorológica de Japón (AMJ) había advertido inicialmente el viernes que el terremoto ocurrió cerca de las islas Kuriles, conocidas en Japón como islas Chisima, al activar ruidosas alertas de emergencia en millones de celulares.

La AMJ aclaró más tarde que un terremoto de magnitud 6,9 ocurrió cerca de la península de Kamchatka, en Rusia, a una profundidad de 160 kilómetros poco después de mediodía.

"Pedimos sentidas disculpas por el importante inconveniente y la preocupación causados al público", dijo a periodistas Shinya Tsukada, funcionario de la AMJ.

La alerta no causó pánico generalizado, pero sí interrumpió brevemente el transporte público.

De acuerdo con la agencia, el error se dio por una anomalía al calcular el epicentro del terremoto.

Japón aún recuerda el devastador terremoto submarino de magnitud 9,0 ocurrido en 2011, que desencadenó un tsunami que mató o dejó desaparecidas a alrededor de 18.500 personas y destruyó la planta nuclear de Fukushima.

Un temblor de magnitud 9,9 liberaría alrededor de 22 veces más energía que el sismo de 2011, según medios locales.