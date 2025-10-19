Jaulas, túneles y fosas: familiares de exrehenes en Gaza cuentan su dura detención

Los familiares de los últimos rehenes israelíes liberados de Gaza tras dos años de cautiverio afirmaron que sus seres queridos soportaron condiciones espantosas y que algunos fueron recluidos en jaulas, fosas o túneles.

El movimiento islamista palestino Hamás, que gobierna Gaza, liberó la semana pasada a los 20 rehenes supervivientes, como estipulaba el acuerdo de alto el fuego con Israel, impulsado por Estados Unidos.

Entre ellos estaba Omri Miran. "Al principio, había cinco rehenes en una jaula de 1,8 metros por 1,6 metros", describió su hermano Boaz Miran al periódico Israel Hayom. "No puedes estar de pie ahí dentro, tienes que agacharte".

Otro de los rehenes, Guy Gilboa Dalal, tenía 24 años cuando fue secuestrado en el ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra.

Fue retenido junto con su amigo de infancia Evyatar David. En agosto, Hamás difundió un video de propaganda en el que se le veía gravemente desnutrido y visiblemente debilitado mientras cavaba su propia tumba dentro de un túnel.

"Todos vimos el video de Evyatar David en cautiverio: no era más que piel y huesos", dijo Gal, el hermano de Guy Gilboa Dalal. "Guy estaba exactamente en las mismas condiciones", declaró a la AFP.

"Hamás los hizo pasar hambre para convertirlos en ejemplos visibles de lo que es el hambre", agregó Gal, refiriéndose a la escasez de alimentos que provocó el bloqueo impuesto por Israel en la Franja de Gaza.

El hermano del rehén también mencionó los intentos de manipulación psicológica que sufrieron los cautivos.

"Les contaron muchas mentiras: que el ejército israelí los estaba buscando para matarlos. Les mostraron a otros rehenes que, según les dijeron, habían sido asesinados deliberadamente por las fuerzas israelíes", contó Gal Gilboa Dalal.

"Tienen un largo camino por delante, tanto física como mentalmente", añadió.

Un responsable de Hamás consultado por la AFP y que pidió el anonimato afirmó que el movimiento islamista y sus aliados "trataron a los detenidos bajo su custodia de acuerdo con las enseñanzas del islam, de manera muy ética y humana".

Según este responsable, los rehenes vivían "en las mismas condiciones que sus guardianes" y recibían "atención médica y psicológica, así como comida en función de la disponibilidad en Gaza".

Un organismo de la ONU declaró en agosto la hambruna en una parte del territorio, lo que Israel rechazó.

"Ningún cautivo fue objeto de insultos ni torturas (...) a diferencia del trato que reciben los prisioneros palestinos por parte de Israel", añadió el representante de Hamás.

Ninguno de los 20 exrehenes se pronunció públicamente hasta ahora, pero sus familiares revelaron detalles de su cautiverio.

- Sin oxígeno -

Tami Braslavski afirmó el miércoles en The Times of Israel que su hijo Rom había sido azotado y golpeado entre abril y julio "con objetos que ni siquiera voy a mencionar".

Avinatan Or, quien estuvo recluido en solitario durante dos años, intentó escapar en una ocasión, pero fue capturado y encerrado en una jaula esposado, contó su padre, Yaron.

"Era un recinto de alambre de 1,8 metros de altura, tan largo como un colchón y un poco más. Se podría llamar una jaula", declaró a la radio pública israelí.

El padre del exrehén Yosef Haim Ohana también contó a la emisora que su hijo "pasó varios días en un pozo subterráneo con otros seis cautivos, sin espacio suficiente para sentarse o tumbarse y con apenas aire para sobrevivir".

"[Los captores] metieron a siete hombres en un hoyo", dijo Avi Ohana. "No podían sentarse, solo apoyarse contra la pared mientras estaban de pie. No había oxígeno".

El 7 de octubre de 2023, Hamás y otros grupos islamistas palestinos secuestraron a 251 personas en el sur de Israel y se las llevaron a la Franja de Gaza.

Más de 200 fueron devueltos a Israel a lo largo de dos treguas a finales de 2023 y principios de 2025, o fueron rescatados en operaciones del ejército israelí.

A principios de octubre, todavía quedaban 48 rehenes vivos y muertos en Gaza, incluidos los restos de un soldado israelí asesinado en 2014.

En virtud de los términos del alto el fuego negociado por Estados Unidos que entró en vigor el 10 de octubre, Hamás y sus aliados liberaron a los 20 últimos rehenes que quedaban con vida.

Y desde entonces también devolvieron a 12 cadáveres de los 28 que aún retiene.

Israel, a cambio, dijo que liberó a 1.968 detenidos palestinos.