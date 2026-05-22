Jefe del ejército paquistaní llega a Teherán para nuevas negociaciones entre Irán y EEUU

El influyente jefe del ejército de Pakistán arribó a Teherán el viernes, en un momento en que la diplomacia en torno a la guerra en Oriente Medio toma impulso e Irán sopesa una nueva propuesta de paz de Estados Unidos.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, advirtió que la visita del representante pakistaní, cuyo país ha actuado como mediador, no significa que se ha "llegado a un punto de inflexión o a una situación decisiva".

Los desacuerdos entre Irán y Estados Unidos continúan "profundos y amplios", agregó, según la agencia de noticias iraní ISNA.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había manifestado la esperanza de progresos hacia el fin de la guerra, que comenzó el 28 de febrero con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Un alto el fuego el 8 de abril detuvo las hostilidades, pero las negociaciones aún no producen un acuerdo duradero.

El presidente Donald Trump ha dicho que los diálogos están "en el límite" entre un acuerdo y nuevos ataques.

El ejército de Pakistán dijo que el mariscal de campo Asim Munir había "llegado a Teherán como parte de los esfuerzos de mediación".

Fue recibido por el ministro del Interior de Irán, Eskandar Momeni, y el de Pakistán, Mohsin Naqvi.

Naqvi había visitado Irán por segunda vez en la semana el miércoles, para reunirse con el presidente, Masud Pezeshkian, y el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi.

Baqai dijo que una delegación de Catar también se reunió con el canciller iraní el viernes.

"En días recientes, muchos países -tanto de la región como no regionales- han tratado de ayudar para llevar la guerra a un fin (...). Sin embargo, Pakistán sigue como el mediador oficial", dijo.

Pakistán fue anfitrión en abril de las únicas conversaciones entre Estados Unidos e Irán desde que comenzó la guerra. Munir desempeñó un rol clave en esos acercamientos.

Sin embargo, no prosperaron y, desde entonces, ambas partes han intercambiado propuestas bajo constantes amenazas de reiniciar la guerra.

- Forzar la apertura de Ormuz -

Rubio, al margen de una reunión ministerial de la OTAN en Suecia, dijo que ha habido "cierto progreso" en las negociaciones.

Pero advirtió que Estados Unidos lidia "con un grupo muy difícil de personas. Y si eso no cambia, entonces el presidente ha sido claro en que tiene otras opciones".

También aseguró que la "decepción" de Trump con sus aliados de la OTAN por la falta de apoyo en la guerra tendría que "abordarse".

Los países europeos podrían necesitar de un "plan B", aseguró Rubio, para ayudar a forzar la apertura del estrecho de Ormuz si la guerra continúa.

Teherán cerró de manera efectiva el paso clave, por el que antes de la guerra pasaba una quinta parte de la producción global de petróleo y gas.

El futuro de Ormuz continúa como un punto de discordia, con los temores de que la economía global sufra a medida que las reservas de petróleo disponibles antes de la guerra se agotan.

Sin embargo, los mercados han encontrado cierto alivio en la diplomacia. El viernes, Wall Street cerró al alza y el Dow Jones logró su segundo máximo consecutivo con los inversores apostando por que las conversaciones podrían eventualmente ofrecer una salida al conflicto.

No obstante, los precios del crudo también subieron, resaltando el miedo de que la afectación en Ormuz continuará impulsando la inflación.

Baqai dijo que Ormuz y el bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes están bajo discusión.

"El tema de poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, es muy importante", afirmó.

- El frente libanés -

El movimiento proiraní Hezbolá llevó a Líbano a la guerra al disparar cohetes contra Israel después de la muerte del líder supremo iraní durante los primeros golpes de la guerra.

Pese a una tregua del 17 de abril, Israel ha continuado con los ataques, demoliciones y órdenes de evacuación en el sur de ese país.

En dos ataques israelíes murieron el viernes diez personas, entre ellas seis socorristas y una niña, anunció el Ministerio de Salud libanés.

"Un ataque contra el pueblo de Deir Qanoune al Nahr, en la región de Tiro", causó la muerte de seis personas, entre ellas dos socorristas afiliados al movimiento chiita Amal, aliado de Hezbolá, así como una niña siria, según las autoridades.

Más tarde, dos edificios en la ciudad de Tiro, en el sur de Líbano, luego de que el ejército israelí emitiera más temprano una advertencia de evacuación en la zona.

Además, según la prensa estatal, aviones de combate israelíes atacaron poco antes de la medianoche del viernes. Apuntaron contra el área de Nabi Sreij en las afueras de la localidad de Brital, en el este del país y que había estado a salvo de ataques desde un alto al fuego del 17 de abril.

El Ministerio de Salud dijo que los ataques israelíes han matado al menos a 3.111 personas en Líbano desde el 2 de marzo.