Jefe electoral de Israel defiende el resultado de los comicios pese a sospechas

El presidente del comité electoral de Israel aseguró el domingo que la investigación en curso por presunta injerencia extranjera en los recientes comicios legislativos no pone en duda su resultado.

Las elecciones del pasado martes se saldaron con el bloque de derecha y extrema derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu en cabeza, aunque lejos de la mayoría parlamentaria.

La llave de la formación del gobierno la pueden tener los partidos árabes, que obtuvieron un resultado récord, aunque Netanyahu y su partido Likud los acusaron de robar votos.

A petición del presidente del comité electoral, la agencia de seguridad interior Shin Bet lanzó una investigación esta semana para determinar si el partido árabe Raam había recibido dinero de Catar, una acusación rechazada tanto por ese país del Golfo como por la formación.

Flanqueado por el jefe del Shin Bet y el fiscal general, el jefe electoral y juez del Tribunal Supremo Noam Sohlberg aseguró este domingo en un video que la "elección en las urnas será respetada".

Los comicios "se llevaron a cabo correctamente" e, "incluso si las sospechas se confirman finalmente, esto no pondría en duda la integridad del proceso electoral ni el resultado global de las elecciones", agregó.

En una primera reacción, el partido Likud consideró "sorprendente" que el magistrado concluya que las sospechas de financiación extranjera "no tienen ninguna incidencia en los resultados", incluso "cuando la investigación no está terminada".

Ya en campaña, Netanyahu presentó a los partidos árabes israelíes como una amenaza para el país y lanzó sus acusaciones por presuntas irregularidades la misma mañana de los comicios.

Esta estrategia contribuyó a impulsar una participación sin precedentes entre la minoría árabe de Israel, descendientes de los palestinos que permanecieron tras la creación del país en 1948 y que representan alrededor del 20% de la población.

El principal rival de Netanyahu, el centrista Gadi Eisenkot, quien está sopesando si aceptar el apoyo de los partidos árabes para formar gobierno, ha acusado al primer ministro de "tratar de deslegitimar los resultados de las elecciones".

Sohlberg insistió el domingo en que, aunque revisarán con "la máxima seriedad" las acusaciones, no se deben "sembrar dudas sobre el voto de la comunidad árabe".

"Los ciudadanos que acudieron a las urnas ejercieron su derecho democrático. Una alta participación electoral es algo positivo, tanto dentro de la sociedad árabe como en todas las comunidades de Israel", argumentó.