Jeremy Corbyn lanza su "nuevo partido socialista democrático" en Reino Unido

Jeremy Corbyn expresó su ambición de construir un "nuevo partido socialista democrático" en el Reino Unido al abrir este sábado el congreso de lanzamiento de su nueva formación, con la que quiere ocupar un espacio a la izquierda y atraer a los desencantados con el gobierno laborista.

"Nuestro movimiento es un movimiento por la justicia, la igualdad y la sostenibilidad medioambiental", lanzó el exlíder laborista y veterano de la izquierda británica ante varios miles de militantes reunidos en Liverpool, en el norte de Inglaterra.

Desde las elecciones legislativas que llevaron al poder al Labour de Keir Starmer en julio de 2024, el panorama político británico está en plena recomposición, con el auge de los liberal-demócratas (centro), los Verdes (izquierda) y la formación antiinmigración Reform UK.

Para llegar a Downing Street, Keir Starmer recentró el partido laborista, una estrategia que abre nuevas perspectivas para Jeremy Corbyn, de 76 años, marginado desde su salida del Labour en 2020.

"En este país, la gente necesita desesperadamente una verdadera alternativa al auge de la extrema derecha", dijo a AFP el diputado independiente y aliado de Corbyn, Shockat Adam, en un momento en que Reform UK, dirigido por el expromotor del Brexit Nigel Farage, encabeza los sondeos de intención de voto.

Este nuevo partido —por ahora llamado "Your Party"- fue anunciado en julio por Jeremy Corbyn y otra exdiputada laborista, Zarah Sultana, de 32 años.

Pero los inicios fueron caóticos, con tensiones internas que se hicieron públicas.

El sábado, Corbyn llamó a la unidad a los 50.000 miembros de "Your Party", "porque la división no servirá a los intereses de la gente que queremos representar".

Durante el fin de semana los militantes deberán elegir el nombre definitivo del partido, y decidir si colocan al frente a un líder único o a una dirección colegiada.

Jeremy Corbyn dirigió el Partido Laborista entre 2015 y 2020, y tuvo que dimitir tras la derrota histórica del Labour en las elecciones legislativas de 2019, ganadas por los conservadores de Boris Johnson.

Fue suspendido en 2020 tras ser acusado de falta de voluntad para combatir el antisemitismo dentro del partido, algo que siempre negó.

En 2024 fue reelegido como diputado independiente en su circunscripción londinense.