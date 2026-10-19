Juicio contra un activista británico de extrema derecha por acosar a periodistas

El activista británico de extrema derecha Tommy Robinson, juzgado desde el lunes en Londres por acosar a dos periodistas, afirmó haber recibido apoyo financiero del multimillonario estadounidense Elon Musk para pagar sus gastos de defensa.

Tommy Robinson, cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon, de 43 años, está acusado de "acoso que ha provocado temor a sufrir actos de violencia", por haber proferido amenazas en las redes sociales contra dos periodistas, Andrew Young y Jacob Dirnhuber, que trabajan respectivamente para el tabloide Daily Mail y su página web Mail Online.

Los hechos ocurrieron entre el 5 y el 7 de agosto de 2024, cuando el Reino Unido se veía sacudido por una oleada de disturbios contra los inmigrantes, y también de carácter islamófobo, que presuntamente Robinson contribuyó a avivar a través de las redes sociales.

El activista había arremetido contra los periodistas, descontento por una serie de artículos en los que se describían sus vacaciones y su nivel de vida en Chipre, donde se encontraba con su familia en el momento de los disturbios.

Robinson se declaró no culpable de los hechos que se le imputan.

Antes del inicio de la vista, en el Tribunal Penal de Southwark, en el sur de Londres, el activista publicó en X un vídeo en el que se le veía llegar al juicio.

En el vídeo, el acusado responde "sí" a una persona que le pregunta si cuenta con el apoyo de Elon Musk en este caso.

El activista añade que dispone de un "equipo de abogados proporcionado" por el multimillonario estadounidense.

Durante esta primera jornada del juicio, el representante de la Fiscalía, Benjamin Holt, detalló los mensajes publicados en X o enviados por Robinson a los dos periodistas.

Holt relató una conversación telefónica entre Robinson y Andrew Young en la que el activista dijo al periodista: "Voy a ir a por ti".

Tras lo que consideró una intromisión de los periodistas en sus vacaciones, el activista decidió "intimidarlos", resumió el fiscal.

"Eligió asustarlos en las redes sociales, ante millones de seguidores", añadió.

Después de eso, "los periodistas recibieron amenazas por parte de sus partidarios o seguidores", detalló Holt.

En este juicio, que se prevé que dure aproximadamente una semana, Robinson se enfrenta a una pena de hasta diez años de prisión.