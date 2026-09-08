Juicio por asesinato de surfistas en México escucha a primeros testigos

Una corte de México escuchó el lunes a los primeros testigos en el juicio por el asesinato de dos surfistas australianos y otro estadounidense, que provocó indignación internacional.

Los hermanos australianos Jake y Callum Robinson, de 30 y 33 años respectivamente, y su amigo estadounidense Jack Carter Rhoad, de 30, fueron asesinados a tiros en 2024 en Ensenada, un paraíso del surf en el Pacífico de México que atrae a miles debido a su intenso oleaje.

Tres mexicanos están acusados por homicidio y robo. Los primeros testimonios reforzaron la hipótesis de la investigación según la cual cometieron el crimen para quedarse con la camioneta de las víctimas.

La AFP acompañó el primer día del juicio en Ensenada, que se extendió por unas ocho horas.

La fiscalía desistió de llamar a declarar a la madre de los hermanos, Debra Robinson, tras un cambio de estrategia. La mujer se incorporó al proceso como víctima indirecta.

El padre, Martin, tiene previsto declarar el martes.

"Se trata de representar a nuestros hijos, de estar aquí por ellos", dijo Martin Robinson a periodistas antes de entrar a la corte. "Sé que quieren que estemos aquí. Queremos averiguar qué pasó, queremos averiguar por qué".

La pareja viajó desde Australia a México para el juicio, que el tribunal espera resolver en máximo mes y medio. No declararon al salir de la primera audiencia. Martin Robinson dijo a la AFP que lo harán al cierre del proceso.

Ensenada se ubica en Baja California, un estado fronterizo golpeado por la violencia del narcotráfico.

- "Lo mismo que a los gringos" -

El crimen provocó gran indignación y tristeza principalmente en Australia, donde se desató una intensa campaña de búsqueda en medios y redes sociales.

Callum Robinson se mudó a Estados Unidos desde que era estudiante universitario para jugar lacrosse. Su hermano Jake era médico y, además del surf, practicaba básquetbol y natación.

Rhoad jugó fútbol profesional en Guatemala y estaba comprometido para casarse al momento de su muerte. Tenía una empresa de ropa en San Diego.

De acuerdo con las investigaciones, los asaltantes sorprendieron a los surfistas para robarlos y luego los mataron a balazos.

Fueron declarados desaparecidos el 27 de abril de 2024 y sus cuerpos hallados el 3 de mayo ocultos en un acantilado. Presentaban impactos de bala en la cabeza.

El primer testigo fue identificado solo como Ramón, hijastro de "El Kekas". No hay detalles de su edad. Declaró con el rostro cubierto desde una sala contigua. Le siguió su madre, que también está en la lista de cinco testigos de la defensa.

Ramón dijo que acompañó a "El Kekas" hasta el lugar del crimen junto a los otros dos acusados, que identificó en la audiencia.

Permaneció en el auto escuchando música cuando comenzó el "alboroto". "Escuché escándalo, me bajé del pick-up y me arranqué en chinga (rápido) a la casa de mi tío y me escondí en el baño", relató.

Dijo que después del crimen lo llamaron los acusados. Salió y se reunió de vuelta con ellos. Aseguró que lo amenazaron: si contaba algo le "iba a pasar lo mismo que a los gringos".

Describió a "El Kekas" como un hombre violento. Indicó que antes atentó contra su madre, que confirmó luego la versión del hijo.

- "Buen teléfono y buenas llantas" -

La novia de "El Kekas" -Ary Gisell Silva, de 23 años- ya fue condenada en noviembre a dos décadas en prisión tras admitir que instigó el robo.

"Traen buen teléfono y buenas llantas" en su camioneta, dijo la joven a sus tres cómplices, según la fiscalía.

Silva aparece en la lista de 49 testigos de la fiscalía. "El Kekas" enfrentaba además cargos por desaparición, pero finalmente fueron levantados. Los otros dos sospechosos fueron detenidos inicialmente por posesión de metanfetaminas, luego se hallaron elementos que los relacionaban al robo y asesinato.

Otros turistas extranjeros ya fueron blanco de ataques criminales en el Pacífico mexicano. Dos surfistas australianos fueron asesinados en 2015 cuando viajaban por el estado de Sinaloa. Sus cuerpos fueron quemados.