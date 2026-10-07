Kosovo aprueba cambios al tribunal de crímenes de guerra para evitar elecciones anticipadas

El Parlamento de Kosovo votó a favor de limitar las facultades de su tribunal especial para crímenes de guerra en una sesión de última hora que evitó por poco otro colapso gubernamental la madrugada del miércoles.

La enmienda, objeto de intensas negociaciones ante la inminente fecha límite para elegir al presidente del país a la medianoche (22H00 GMT), surgió luego de que las Cámaras Especializadas de Kosovo (KSC) declararan culpables de crímenes de guerra a cuatro figuras de alto rango de la guerrilla el mes pasado.

La condena de estos hombres, entre los que se encontraba el expresidente Hashim Thaci, desató la indignación en un país donde a las figuras del antiguo Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) se las considera en gran medida héroes.

Estallaron protestas después de que Thaci fuera condenado a 25 años por delitos cometidos durante la lucha por independizarse de Serbia en la década de 1990.

El tribunal, con sede en los Países Bajos, dictaminó que el expresidente y otros tres exlíderes del ELK eran penalmente responsables de asesinatos, detenciones ilegales, tortura y tratos crueles cometidos en el conflicto.

La enmienda se aprobó minutos antes de que venciera el plazo del parlamento para elegir a un presidente, un cargo mayormente honorífico, lo que amenazaba con obligar a los votantes a acudir a las urnas por cuarta vez en menos de dos años.

En un acuerdo con la oposición, el gobierno del primer ministro Albin Kurti logró la mayoría de dos tercios necesaria para elegir a Justina Shiroka Pula como presidenta.

A pesar de que el partido gobernante cuenta con mayoría en el Parlamento, durante meses no había podido llegar a un arreglo, lo que había obligado a celebrar elecciones anticipadas.

Kurti finalmente logró un pacto con el principal partido opositor para aprobar los cambios al tribunal de crímenes de guerra a cambio de apoyo para la presidenta.

La oposición y las organizaciones de veteranos de guerra son firmes detractores de las KSC, establecidas bajo la ley de Kosovo pero con sede en La Haya.

Según el texto original de la enmienda, ese tribunal, que se creó específicamente para juzgar los crímenes de guerrilleros de etnia albanesa, verá sus facultades drásticamente reducidas.

Impediría que el KSC juzgue crímenes de guerra y contra la humanidad de ese conflicto.

Estos cambios en el tribunal provocaron celebraciones entre miles de manifestantes que se habían reunido en las cercanías, con fuegos artificiales lanzados sobre la capital, Pristina.