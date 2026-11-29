La policía de Albania utilizó este domingo gases lacrimógenos y cañones de agua contra manifestantes antigubernamentales en la capital, Tirana, en la segunda jornada consecutiva de disturbios callejeros.

Los manifestantes exigían la dimisión del primer ministro, el socialista Edi Rama, y llegaron a lanzar piedras, granadas de humo, fuegos artificiales y cócteles molotov cerca de su oficina.

Un diputado del opositor Partido Democrático fue alcanzado este domingo por una bala de goma. Imágenes difundidas en redes sociales mostraban a un agente apuntándole directamente a corta distancia.

El incidente provocó indignación y llevó al ministro del Interior, Ervin Demo, a anunciar la destitución del policía implicado.

La policía informó a la AFP de la detención de 20 manifestantes este domingo.

En la jornada, miles de personas marcharon por las calles de Tirana en una manifestación liderada por estudiantes que coincidió con el Día de la Liberación de Albania.

La protesta tuvo lugar después de varias horas de enfrentamientos el día anterior, que dejaron cerca de 50 heridos.

Varios edificios públicos, entre ellos los ministerios de Medio Ambiente, Transporte e Interior, sufrieron daños el sábado, y algunos fueron incendiados.

La policía también desplegó drones por primera vez el sábado. Un periodista de AFP observó cómo uno de ellos lanzaba cartuchos de gas lacrimógeno.

Albania atraviesa desde hace meses una ola de protestas que comenzó en mayo con manifestaciones pacíficas contra un proyecto de hotel de lujo en una reserva natural costera y vinculado a la familia del presidente estadounidense, Donald Trump.

El movimiento amplió sus reivindicaciones en octubre para denunciar presuntos casos de corrupción, las deficiencias del sistema sanitario y las escasas perspectivas para los jóvenes, mientras las movilizaciones se volvían cada vez más violentas.

El gobierno de Rama niega las acusaciones de corrupción y ha llamado repetidamente al diálogo.

Sin embargo, una legislación adoptada a finales de octubre introdujo multas de hasta 500.000 leks (unos 6.100 dólares) por actos de violencia, saqueos o por ocultar la identidad durante las protestas.

La normativa también permite a la policía restringir temporalmente las concentraciones cerca de instituciones públicas y establece sanciones por incitación a la violencia en internet.