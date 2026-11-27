La coalición de derecha del primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, perdió la mayoría parlamentaria, según los resultados definitivos de las elecciones difundidos este viernes, lo que sume a ese país de Oceanía en la incertidumbre política.

Las estimaciones preliminares de los comicios del 7 de noviembre indicaban que la alianza liderada por el Partido Nacional de Luxon se perfilaba para continuar en el poder.

Sin embargo, los márgenes fueron tan estrechos que ese movimiento terminó perdiendo dos bancas en el Parlamento, de acuerdo con los resultados finales, lo que dejó a la coalición gobernante -formada además por el populista NZ First y el libertario ACT- a un escaño de la mayoría.

Luxon ha asegurado que cuenta con el mandato para formar el próximo gobierno tras estas reñidas votaciones, que estuvieron centradas en el aumento del costo de vida en la nación insular del Pacífico Sur.

El líder ha dirigido un gobierno interino desde las elecciones, pero ahora necesitará el respaldo del partido centrista recién creado Opportunity para continuar al mando.

Si no se llega a un acuerdo, Nueva Zelanda podría encaminarse hacia nuevos comicios.