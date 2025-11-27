La Corte Suprema rusa declara "terrorista" a la organización anticorrupción de Navalni

La Corte Suprema rusa clasificó el jueves como "terrorista" a la organización anticorrupción del fallecido opositor Alexéi Navalni, cuyo movimiento ya había sido declarado "extremista", lo que hace temer un endurecimiento de la represión contra sus partidarios.

La Anti Corruption Foundation fue reconocida como "organización terrorista", indicó la Corte Suprema en un comunicado, añadiendo que se prohíben "sus actividades así como las de sus divisiones estructurales en el territorio" ruso.

Según la Corte, la Anti Corruption Foundation se creó en Estados Unidos sobre la base del Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK) y de otras organizaciones vinculadas a Alexéi Navalni en Rusia, que habían sido prohibidas.

La Corte acusa a esta estructura de llevar a cabo "actividades destructivas en el territorio ruso, de promover, justificar y apoyar el terrorismo, y de organizar, preparar y cometer crímenes de carácter extremista y terrorista".

"Los terroristas son Vladimir Putin y sus cómplices, los que desencadenaron la guerra [en Ucrania], los que matan a civiles y a opositores políticos, los que encarcelan a la gente", reaccionó el equipo de Navalni en Telegram.

También acusaron a las autoridades rusas de intentar "intimidar" a los partidarios del opositor fallecido para que dejen de consultar y difundir las investigaciones de la organización.

Esta organización reveló numerosos casos de corrupción dentro de la élite rusa y publicó una investigación sobre un presunto "palacio" perteneciente a Putin.

Carismático activista anticorrupción y principal opositor de Putin, Alexéi Navalni murió en febrero de 2024 en circunstancias poco claras en una prisión del Ártico.

Su viuda, Yulia Navalnaia, que asumió el liderazgo de su movimiento, aseguró en septiembre pasado que su marido había sido "envenenado", basándose en análisis realizados por laboratorios occidentales.

Según la ONG Amnistía Internacional, la medida de la Corte Suprema busca "desmantelar el legado de Navalni y aplastar cualquier foco de disidencia restante" en Rusia.

Esta decisión "expone a cualquier persona asociada al FBK o a Alexéi Navalni a procesos penales con las penas más severas, que pueden llegar hasta la cadena perpetua", indicó la ONG en un comunicado.