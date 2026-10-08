La CPI declara al expresidente filipino Duterte en condiciones de ser juzgado

El expresidente filipino Rodrigo Duterte, de 81 años, acusado de crímenes contra la humanidad por su violenta campaña contra el narcotráfico y el consumo de drogas, está en condiciones de ser juzgado, declaró este jueves la Corte Penal Internacional (CPI).

La defensa había alegado que el exmandatario, detenido en marzo de 2025, sufre una importante pérdida de memoria y recalcó que, en ocasiones olvidaba incluso el nombre de su abogado, lo que vulnera su derecho a un proceso equitativo, previsto el próximo 30 de noviembre.

Pero la corte ubicada en La Haya "está convencida que el acusado está apto para ejercer sus derechos necesarios para un juicio justo".

La decisión se adoptó después de que un grupo de expertos independientes y las demás partes participantes en el juicio concluyeran unánimamente que Duterte es capaz de comprender por qué está siendo juzgado y las consecuencias de una eventual sentencia.

Durante las audiencias de febrero la corte acusó a Duterte de ser responsable de la muerte de miles de personas sospechosas de traficar o consumir drogas, tanto cuando era alcalde de Davao, como posteriormente, tras haber asumido como presidente de Filipinas (2016-2022).

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