Audaz y acostumbrado a las resurrecciones políticas, Pedro Sánchez enseñó a sus rivales a no darlo nunca por vencido. Pero las elecciones del domingo ponen fin a ocho años en el poder de uno de los últimos dirigentes de izquierda que gobernaban en Europa.

No es la primera vez que la carrera política de este tenaz madrileño de 54 años, amante del baloncesto y del ciclismo de enduro, parece llegar a su fin.

"¿Las encuestas? A mí me han dado por jubilado muchos años y aquí sigo", recordó la semana pasada en una entrevista televisiva.

Sánchez sobrevivió a una rebelión interna en su Partido Socialista y llegó contra todo pronóstico al poder en 2018, mediante una moción de censura contra el conservador Mariano Rajoy.

Pero esta vez no hubo remontada para el dirigente que tituló su autobiografía política "Manual de resistencia", superado en las urnas por el conservador Partido Popular (PP) que podría sumar mayoría absoluta con la extrema derecha de Vox.

Atrás dejará ocho años de gobierno convertido en un líder de proyección internacional, pero también en una de las figuras más divisivas dentro de España.

- Contrastes -

Presidente de la Internacional Socialista, y cómodo en los escenarios multilaterales, fue una de las voces más críticas con el "genocidio" que a su juicio perpetró Israel en Gaza.

También se opuso a la guerra en Irán y no cedió a las exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para aumentar el gasto en defensa.

Estas posiciones, sumadas a su ambiciosa agenda de reformas sociales, que incluyó la ampliación de los derechos de las personas trans, la legalización de la eutanasia y avances en materia de igualdad de género, lo convirtieron en referente global de una izquierda cada vez más huérfana de líderes.

A contracorriente de varios de sus socios europeos, también defendió una política migratoria abierta e impulsó un proceso extraordinario de regularización de extranjeros, mientras la economía española crecía por encima de la de sus principales vecinos.

"Sánchez ha hecho políticas orientadas a la gente que tiene más problemas para llegar a fin de mes", como el aumento del salario mínimo, valoró Ana Sofía Cardenal, catedrática de Ciencias Políticas de la Universitat Oberta de Catalunya.

"Y la economía ha crecido a un nivel muy superior al de la Unión Europea", agregó.

Pero su protagonismo internacional y los buenos indicadores económicos contrastaban con una realidad política interna mucho más convulsa, especialmente durante su última legislatura.

Tras quedar segundo en las elecciones de 2023, Sánchez consiguió ser reelegido por el Parlamento a cambio de importantes concesiones a sus aliados, entre ellas una controvertida ley de amnistía para los independentistas implicados en el intento de secesión de Cataluña de 2017, una medida a la que hasta entonces se había opuesto.

"La esfera internacional ha sido como una esfera de tranquilidad para él, porque ha sido de los pocos lugares donde no ha tenido una oposición muy fuerte" a nivel interno, consideró Toni Rodon, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

- "Hecatombe" -

Al frente de un Gobierno en minoría parlamentaria, Sánchez no logró aprobar nuevos presupuestos durante su última legislatura.

Además afrontó sucesivas crisis, desde la pandemia de covid-19 y las devastadoras inundaciones de Valencia en 2024 hasta dos accidentes de trenes de alta velocidad este año que sumaron más de un centenar de muertos.

Tampoco consiguió que los buenos datos macroeconómicos se tradujeran en una mejora palpable de las condiciones de vida de muchos españoles, golpeados especialmente por el encarecimiento de la vivienda.

"Esta ha sido la legislatura de la vivienda imposible", criticó el jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el último debate televisado.

A esto se le sumó las investigaciones por corrupción que salpicaron a su entorno más cercano, especialmente a su exministro de Transportes y antigua mano derecha, José Luis Ábalos, condenado en junio a 24 años de prisión.

La migración fue otro de los grandes desafíos de su Gobierno.

En julio, más de 70.000 personas entraron desde Marruecos en Ceuta, enclave español en el norte de África, lo que obligó al Gobierno a adoptar medidas excepcionales de seguridad y desató duras críticas de la oposición, sobre todo del partido de extrema derecha Vox.

Pese al desgaste de ocho años en el poder, sus simpatizantes mantuvieron hasta el final la esperanza de que Sánchez consiguiera otra de sus célebres remontadas.

Pero los resultados del domingo alimentan el temor a un retroceso de las políticas progresistas ante la perspectiva de un Gobierno de la derecha y la extrema derecha.

"Más que el fin de una era, es el principio de una hecatombe", opinó Toni Alba, un militante del partido de 54 años.