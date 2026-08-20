La deuda soberana de EEUU supera los 40 billones de dólares

La deuda pública estadounidense superó por primera vez los 40 billones de dólares, según datos publicados el miércoles por el Departamento del Tesoro, en un contexto de aumento de las tasas de los bonos soberanos.

Tras la última emisión del martes, la deuda del Tesoro estadounidense asciende ahora a 40,047 billones de dólares, debido al incremento tanto de la deuda vinculada a la salud y la seguridad social como de los intereses pagados por el país.

La cifra contrasta con un pronóstico anterior de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que preveía que el endeudamiento total alcanzaría los 39,4 billones de dólares para el final del año fiscal 2026, al finalizar septiembre.

Los costos de endeudamiento se han disparado para Estados Unidos, principalmente debido a las preocupaciones relacionadas con la inflación.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo (30 años) subieron el martes hasta su nivel más alto desde 2007, reflejo de una presión creciente sobre los precios debido a la guerra en Oriente Medio y de la inquietud por el déficit fiscal.

El incremento obliga al gobierno estadounidense a refinanciar deuda a las tasas más altas desde antes de la crisis financiera global de 2008.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos intervino a primera hora del miércoles para estabilizar el mercado de bonos a largo plazo, e hizo bajar los rendimientos.

- "Trayectoria insostenible" -

El gobierno federal opera con déficit y pide dinero prestado para cubrir la brecha.

Pero "se sabe desde hace tiempo que el gobierno de Estados Unidos va por una trayectoria bastante insostenible en materia de déficits", señaló Jessica Riedl, especialista en presupuesto e impuestos en la Brookings Institution.

La deuda del país se ha más que duplicado desde la crisis financiera de 2008 y ahora representa casi el 125% del Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos.

Si bien en el pasado los déficits de entre el 3% y el 4% del PIB eran motivo de preocupación para los mercados financieros, Riedl destacó que estos niveles ahora rondan entre el 6% y el 7% del PIB.

"Esto generó más nerviosismo en los mercados", agregó.

"El presidente había prometido saldar la deuda durante su primer mandato. Todos sabíamos que era mentira. En vez de eso, la dejó crecer hasta los 40 billones de dólares mientras él y su familia acumulaban miles de millones", denunció en X el senador demócrata Mark Kelly.

"El Congreso debe controlar sus gastos y EQUILIBRAR EL PRESUPUESTO. Los estadounidenses merecen algo mejor", comentó el senador republicano Rick Scott, también en X.

El presidente Donald Trump ha prometido durante sus dos mandatos recortar los gastos del gobierno y reducir el déficit anual.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había indicado que su objetivo era reducir el déficit estadounidense al 3% del PIB.

Sin embargo, este aumentó en los últimos meses, debido principalmente al reembolso a las empresas de los aranceles, que la Corte Suprema anuló en febrero.

Las reducciones de impuestos y el gasto militar, en particular el relacionado con el conflicto con Irán, también han consumido muchos miles de millones de dólares.

Los analistas señalan que no existe un nivel de endeudamiento con respecto al PIB que desencadene automáticamente una crisis.

También recuerdan que la deuda en manos del público, que excluye los créditos de una administración federal sobre otra, suele ser un indicador más seguido que la deuda total.

"Pero desde un punto de vista psicológico, son estos indicadores los que alertan a los mercados financieros sobre la necesidad de volver a prestar atención al aumento de la deuda", según Riedl.

Los préstamos federales se dispararon durante la crisis financiera de 2007-2009 y volvieron a aumentar considerablemente durante la recesión provocada por el covid-19, recuerda a la AFP Caleb Quakenbush, director de política presupuestaria del Bipartisan Policy Center.

Según él, ni el Congreso ni los gobiernos estadounidenses han abordado la trayectoria del gasto presupuestario de manera "significativa o sostenible", lo que plantearía serios desafíos en caso de una nueva crisis.