La epidemia de ébola en República Democrática del Congo supera los 4.000 muertos

La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) ha causado ya más de 4.000 muertos, según un último balance de las autoridades congoleñas publicado este viernes.

La RDC enfrenta el peor brote de ébola de su historia, convertido en pocos meses en el más mortífero jamás registrado en este vasto país de África central.

Hasta la fecha, se han contabilizado 8.300 casos, de los cuales 4.018 han fallecido, lo que supone una tasa de letalidad del 48,4%, según los últimos datos de las autoridades.

El brote empezó en la provincia de Ituri, en el noreste, y está causado por el virus Bundibugyo, contra el que no existe ninguna vacuna ni tratamiento específico homologados.

Se ha extendido rápidamente a seis provincias del norte y este, donde la presencia del Estado es frágil y operan grupos armados.

En su fase inicial, el virus Bundibugyo provoca síntomas aparentemente leves, lo que puede retrasar su detección, según las autoridades sanitarias.

Varios tratamientos y vacunas están en fase de prueba contra esta cepa aún poco conocida. Hasta ahora la cepa Zaire había sido responsable de la mayoría de los brotes en la RDC.