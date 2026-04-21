La experta de la ONU para los territorios palestinos dice que Israel debe "ser excluido" del Consejo de Europa

La relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, dijo el lunes a la AFP que Israel debía "ser excluido" del Consejo de Europa al estimar que los países "tienen la obligación de no ayudar a un Estado que comete violaciones del derecho internacional".

Israel es un Estado observador en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) y podría ser excluido tras la aprobación a finales de marzo en la Knesset (parlamento israelí) de una ley que establece "la pena de muerte para terroristas", un texto que en la practica solo aplica a palestinos.

La abolición de la pena capital es una condición imprescindible para que un país pueda formar parte del Consejo de Europa, que vela por los derechos humanos y la democracia en el continente.

El Consejo cuenta con una asamblea de 612 escaños de 46 Estados miembros, así como tres estados observadores Canadá, México e Israel.

"Israel debe (...) ser excluido" de la APCE, añadió Albanese al considerar que "en las instituciones europeas hay un enfoque de la vida humana (...) selectivo".

"Hay una obligación que se despernde del derecho internacional (...) que dice que los Estados tienen la obligación de no ayudar a un Estado que comete violaciones del derecho internacional", afirmó Albanese.

La relatora de la ONU se expresó al margen de la sesión de primavera de la APCE, que se celebra esta semana en Estrasburgo (este de Francia).