La fiscalía de EEUU acusa de narcotráfico al gobernador del estado mexicano de Sinaloa

La fiscalía federal de Nueva York inculpó este miércoles de narcotráfico al gobernador del estado mexicano de Sinaloa, el político de ese país de mayor rango en funciones señalado por nexos con el crimen organizado.

Rubén Rocha Moya, miembro del partido oficialista Morena, gobierna ese violento estado desde 2021. Durante su gestión, Sinaloa se ha visto sacudida por las disputas entre dos facciones del cártel del mismo nombre.

La fiscalía asegura que Rocha Moya y otros nueve "antiguos o altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas del orden" se asociaron con el Cártel de Sinaloa "para distribuir enormes cantidades de narcóticos en Estados Unidos".

Entre los funcionarios señalados están también el senador por Morena, Enrique Inzunza; el presidente municipal de Culiacán (capital estatal), Juan de Dios Gámez; el vicefiscal estatal, Dámaso Castro, y el secretario de Administración y Finanzas local, Enrique Díaz Vega.

Estas acusaciones se dan tras días de reclamos entre los gobiernos de México y Estados Unidos por la participación de dos agentes de la CIA en un operativo antinarcóticos en el vecino estado de Chihuahua, sin el consentimiento de autoridades mexicanas. Los agentes fallecieron en un accidente de tráfico en territorio mexicano.

Apenas la semana pasada, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, criticó la corrupción en el país al inaugurar unas obras en Sinaloa.

En Culiacán, pobladores señalaron que la posible colusión del gobernador con el crimen organizado explica la crisis de seguridad en el estado.

"Esto es algo que, de cierta manera, se veía venir. Era insostenible lo que teníamos en Sinaloa", dijo Miguel Taniyama, de 55 años, empresario restaurantero. "Esto nos explica mucho el por qué no puede bajar ni apagarse la violencia".

"Esas cosas que sentimos e intuimos aquí es lo que se ve reflejado en una acusación de un gobierno extranjero", dijo por su parte la activista Rebeca Espinoza, de 47 años.

- Reclamo a Estados Unidos -

En su primera respuesta, la cancillería mexicana se mostró sorprendida por la forma pública en que se anunció la acusación contra el gobernador, al señalar que se violó la "confidencialidad" de los tratados entre México y Estados Unidos.

"Por esta razón se enviará un extrañamiento" a la embajada estadounidense, dijo la cancillería en un comunicado.

Sin mencionar expresamente a Rocha Moya, la cancillería dijo que el gobierno estadounidense presentó la tarde del martes solicitudes de extradición de "diversas personas".

Por su parte, la fiscalía general mexicana dijo que abrió una investigación para conocer si "la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuenta con fundamento legal" para solicitar órdenes de aprehensión.

Añadió que la solicitud de detención provisional con fines de extradición de Estados Unidos "no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes".

Rocha Moya apareció por la tarde en su camioneta en Culiacán y aseguró desde la ventana de su auto a la prensa local que está "tranquilo trabajando por Sinaloa", que no "va a pasar nada" y que hasta este miércoles no estaba enterado de las acusaciones en su contra.

Antes dijo en su cuenta de X que las acusaciones "carecen de veracidad y fundamento alguno".

Se trata de un ataque "al movimiento de la 'Cuarta Transformación'", dijo en referencia al partido de la presidenta Claudia Sheinbaum.

- Vínculos con los "Chapitos" -

La fiscalía de Nueva York señala que la facción de los hijos del fundador del cártel de Sinaloa, Joaquín "Chapo" Guzmán, conocida como "Los Chapitos", ayudó a que Rocha Moya fuera electo a la gobernación.

"A cambio, tanto antes como después de convertirse en gobernador, Rocha Moya se reunió con los 'Chapitos', a quienes les prometió protección mientras distribuían cantidades masivas de drogas a los Estados Unidos", dice el documento.

El "Chapo" purga cadena perpetua en Estados Unidos. Dos de sus hijos, exlíderes de los "Chapitos", también se encuentran presos en ese país.

Rubén Rocha Moya, de 76 años, fue antes diputado local y senador por Sinaloa.

Su gestión está marcada por la confrontación entre los "Chapitos" y los herederos del otro cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael "Mayo" Zambada, detenido en julio de 2024 y preso en Estados Unidos.

El enfrentamiento entre ambos grupos ha dejado centenares de muertos y desaparecidos en el estado.

Los presuntos nexos del gobernador de Sinaloa con el crimen organizado salieron a la luz en una carta del "Mayo" Zambada, en la que afirmaba que fue llevado engañado a Estados Unidos cuando se dirigía a una reunión con Rocha Moya.

El Cártel de Sinaloa fue designado como organización terrorista por el presidente estadounidense, Donald Trump.

- Presión de Trump -

El gobierno de Trump presiona a México para detener el tráfico de drogas hacia su territorio, en particular del fentanilo, y amenaza con imponer aranceles como castigo o con utilizar sus tropas para perseguir narcos en el país.

En respuesta la administración de Sheinbaum ha aumentado las incautaciones y acelerado acciones contra capos de la droga, entre ellos Nemesio Oseguera "El Mencho", quien murió en febrero tras su captura en un operativo militar.

Antes Estados Unidos canceló la visa a varios políticos mexicanos, entre ellos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.