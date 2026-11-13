La Fiscalía de Paraguay allana la residencia presidencial por el escándalo de Ueno Bank

La Fiscalía de Paraguay informó este jueves que allanó la residencia presidencial en Asunción y sustrajo documentos y registros de cámaras en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank, que provocó la destitución y detención del expresidente Santiago Peña.

El procedimiento se produjo tras varios allanamientos a propiedades vinculadas al exmandatario, de 47 años, que se encuentra en prisión preventiva y enfrenta penas de hasta 15 años de cárcel.

El Banco Central de Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por graves problemas de solvencia, y cientos de miles de clientes quedaron sin acceso a sus depósitos en un país de 6,4 millones de habitantes.

El BCP informó el miércoles que devolvió parte de su dinero a todos los depositantes de Ueno a razón de hasta 19.000 dólares por cuenta.

El área de comunicación de la entidad monetaria informó el jueves a la AFP que de los 1,8 millones de depositantes afectados, más de 1,5 millones ya recuperaron la totalidad de sus ahorros.

Pero más allá del alivio para los pequeños ahorristas, más del 70% del dinero que había en Ueno sigue sin aparecer, incluidos más de 800 millones de dólares en fondos públicos, la mayoría de ellos jubilatorios.

"Estoy muy indignada con todo lo que pasó, muy enrabiada, muy frustrada", dice a la AFP Valentina Benítez, una veterinaria de 24 años, que asistió el jueves en la noche a una protesta que reunió a decenas de jóvenes en una plaza del centro de Asunción.

Con una pancarta casera que reza "Robar es un delito solo para los pobres", Benítez apunta contra el nuevo presidente, Pedro Alliana, al considerarlo "más de lo mismo".

Alliana asumió la presidencia tras la destitución el 6 de noviembre de Peña mediante un acelerado juicio político. Deberá completar el mandato hasta 2028.

- "En shock" -

Más temprano este jueves, cientos de personas pertenecientes a sindicatos de docentes y médicos se congregaron frente al Congreso en Asunción para exigir la restitución de fondos.

"Todo el mundo está en shock, no sabemos cómo va a continuar esto, ni qué medidas se van a tomar para recuperar la plata pública (...) Nosotros vamos a estar vigilantes", dijo a la AFP Jorge Arévalos, secretario de la Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay.

Peña está acusado de utilizar su influencia para favorecer a Ueno, en cuyo grupo controlador tuvo acciones hasta 2025.

Es señalado de engordar la entidad con millones en fondos públicos y de ocultar o minimizar sus problemas pese a ser alertado de préstamos irregulares y riesgos de insolvencia.

Por otra parte, el ministerio público detuvo este jueves al superintendente de bancos del BCP, Holger Insfrán, que era responsable de supervisar las entidades financieras del país.

La fiscalía imputó más tarde a Insfrán por el delito de lesión de confianza, por considerar que "pese a las advertencias técnicas" sobre irregularidades en Ueno, no tomó las medidas correspondientes.

- Investigaciones -

La justicia paraguaya adelanta dos investigaciones en paralelo. Una está centrada en los directivos de Ueno Bank, diez de los cuales se encuentran detenidos. La otra, en torno a Peña y al expresidente del BCP Carlos Carvallo, también en prisión preventiva.

La Fiscalía ya había allanado el lunes la vivienda de Peña en Asunción, donde incautó documentos y dispositivos electrónicos.

Las autoridades también investigan el destino de los fondos y activos de Ueno Bank, y solicitaron la cooperación de Luxemburgo, Argentina y Estados Unidos.

La portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, señaló el jueves que no hay indicios de que la crisis de Ueno se haya trasladado a otros bancos paraguayos o a países vecinos.

"Vemos que las autoridades paraguayas han tomado decisiones rápidas, incluidos pagos a los depositantes", declaró en rueda de prensa.

- "Más tranquilo" -

Según los datos del BCP, hay cerca de 300.000 cuentas de Ueno que tenían más de 19.000 dólares, por lo cual el anticipo del fondo de garantías no cubrió el total de sus depósitos.

Esas cuentas afectadas deberán esperar "la transferencia de activos y pasivos (de Ueno) a otras entidades financieras", informó Pedro Acosta, miembro del directorio del BCP, quien dijo que el proceso iniciará la próxima semana.

Las autoridades esperan utilizar los recursos obtenidos en ese traspaso para restituir de forma prioritaria los fondos jubilatorios y de otros organismos públicos, que estaban depositados en el banco digital.

El Instituto de Previsión Social, a cargo de las jubilaciones de cerca de 1,5 millones de personas, tenía 516 millones de dólares depositados en Ueno.

El presidente del BCP, Jorge Schreiner, dijo este jueves a periodistas que se sintió "más tranquilo" tras analizar las carteras de Ueno.

Aseguró haber encontrado que el volumen de activos transferibles "supera el monto del conjunto de deuda que tiene el banco con el sistema previsional".