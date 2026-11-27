La ultraderechista Marine Le Pen lidera los sondeos para convertirse en la próxima presidenta de Francia, pero los analistas ven un escenario más abierto por la fragmentación política y un electorado volátil, ávido de cambio.

A cinco meses de la votación, más de treinta candidatos declarados o potenciales compiten por suceder al presidente centroderechista Emmanuel Macron en uno de los comicios más trascendentales y en un clima social inusualmente tenso.

La población está indignada por el aumento del costo de vida y ansiosa de cambio, y muchos culpan a Macron tras casi una década en el poder. Las protestas de octubre derivaron en algunos de los peores disturbios de los últimos años.

Pero el gobierno tiene poco margen de maniobra para responder a los reclamos sociales, máxime cuando está bajo presión de los mercados y de la Unión Europea para contener el gasto y sanear sus endeudadas arcas públicas.

"Hay un enorme potencial de volatilidad en los próximos cinco meses", señala Jeremy Cliffe, investigador en el centro de reflexión Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

"El abanico de candidatos está cambiando rápidamente. La economía francesa es frágil y las posibilidades de un shock en los mercados son reales. Las protestas recientes añaden otro elemento de imprevisibilidad", agrega.

- Tantear el terreno -

Sophie Meunier, directora del programa sobre la UE en Princeton, estima que la campaña aún no empezó realmente. "Varias incertidumbres podrían hacer descarrilar la contienda", señala.

Marine Le Pen, que disputa su cuarta presidencial, nunca ha estado en una posición tan fuerte, liderando con amplia ventaja los sondeos.

Aunque fue condenada por malversación de fondos en un caso de empleos ficticios en el Parlamento Europeo, puede presentarse porque un tribunal de apelación redujo en julio la inhabilitación que pesaba sobre ella.

A inicios del próximo año, debe conocer si la Corte de Casación, el alto tribunal de Francia, confirma ese fallo.

Hasta ahora, ningún rival parece hacerle sombra, aunque las encuestas sugieren que su rival en el balotaje sería el líder de izquierda radical Jean-Luc Mélenchon.

Este duelo inédito de "extremos", según sus detractores, se ve favorecido por la multitud de candidatos de centro y de derecha.

Aunque el centroderechista Édouard Philippe estaba considerado el mejor candidato para derrotar a Le Pen, el alcalde de Cannes, David Lisnard, adelantó en los sondeos al ex primer ministro de Macron.

Ambos comparten espacio político con otros candidatos como el también exjefe de gobierno Gabriel Attal e incluso el campeón olímpico de judo Teddy Riner.

Tampoco hay unidad en la izquierda.

El candidato de centroizquierda Raphaël Glucksmann se presenta como alternativa a Mélenchon, criticando la disposición de la líder ecologista, Marine Tondelier, a colaborar con el veterano político izquierdista.

Pero los analistas señalan que los candidatos siguen tanteando el terreno y que futuras alianzas son posibles.

"Mucha gente abandonará", asegura Damien Bol, profesor de Ciencias Políticas en la universidad Sciences Po.

- Cambio frente a estabilidad -

La incertidumbre refleja un cambio más amplio en la política francesa, que antes estaba dominada por partidos fuertes y ahora se centra más en el perfil de los candidatos.

"Una mayoría de franceses sencillamente no sabe a quién votar", según Bol. "El único tipo de base de apoyo que no es volátil es, en realidad, la de Marine Le Pen", agrega.

Erwan Lestrohan, del instituto de sondeos Odoxa, explica que uno de cada dos votantes preferiría que el próximo presidente no fuera uno de los actuales candidatos.

"La característica distintiva de esta elección presidencial es que ningún candidato cuenta con el apoyo de una mayoría de los votantes", afirma.

La mayoría de los franceses quieren cambio más que estabilidad, abunda Meunier.

Para ganar, Le Pen no necesita necesariamente ampliar más su apoyo, ya que "puede bastar con que sus adversarios sigan divididos", según la experta.

Mélenchon, que apoyó las recientes protestas sociales, también emergió como un fuerte aspirante al aprovechar el sentimiento antisistema.

"Está ofreciendo un programa decididamente de izquierdas que sitúa su candidatura del lado del 'pueblo'", analiza Cliffe.

De los principales candidatos del bloque central, sólo Lisnard ofrece una imagen de renovación, con un programa liberal conservador.