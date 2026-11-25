Un tribunal colombiano ordenó al presidente derechista Abelardo de la Espriella rectificar sus críticas contra la llamada cultura "woke" y abstenerse de emitir expresiones que la descalifiquen, discriminen, estigmaticen o presenten como amenaza al país, según un documento judicial conocido este lunes.

La decisión responde a un recurso presentado por el exviceministro del gobierno de Gustavo Petro Héctor Rondón contra el mandatario luego de que lanzara advertencias contra la llamada cultura "woke", que definió como "uno de los grandes cánceres que amenazan la unidad nacional", durante un acto público el 15 de ocubre.

La palabra inglesa "woke" es usada con frecuencia por ciertos sectores conservadores como etiqueta peyorativa para criticar políticas progresistas.

Aliado de Donald Trump, De la Espriella es criticado por sus frecuentes alusiones a Cristo, declaraciones contra derechos protegidos por la Constitución, como el aborto, y por presuntos excesos en sus políticas de mano dura, como caminar entre cadáveres tras ordenar bombardeos contra grupos armados.

El fallo ordena al mandatario realizar una rectificación con una difusión equivalente a sus comentarios del mes pasado, así como retirar de sus redes personales e institucionales el video de su discurso de octubre, todo en un plazo de cinco días a partir de la notificación judicial.

El tribunal determinó que las declaraciones de De la Espriella excedieron los límites de la libertad de expresión al descalificar ideologías y promover un ambiente contrario al pluralismo consagrado en la Constitución.

En ese sentido, el fallo señala que los funcionarios públicos, como el presidente, "enfrentan restricciones más estrictas respecto a su libertad de expresión en el ejercicio de sus funciones".

A finales de octubre, la justicia ordenó al gobierno de De la Espriella restituir una serie de obras alusivas a la diversidad sexual, el feminismo y los procesos de paz, que habían sido retiradas de uno de los museos más importantes de Colombia.