La líder opositora Machado no participará en los diálogos con el gobierno de Venezuela respaldados por EEUU

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo el domingo que no participará en un proceso de diálogos entre un grupo de opositores y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, previsto para agosto y respaldado por Estados Unidos.

A mediados de julio, el gobierno interino de Rodríguez y un grupo de exparlamentarios opositores del periodo 2015-2020 anunciaron un plan de trabajo para el "fortalecimiento de la democracia" en el país, que arranca en agosto.

Washington celebró la iniciativa como un "paso importante en el proceso de reconciliación política" en Venezuela, de la que dice estar a cargo tras la captura del mandatario Nicolás Maduro en enero.

"Miembros de la Asamblea Nacional de 2015 y representantes del régimen han anunciado la creación de un mecanismo entre ambos en cuyo diseño, construcción y funcionamiento, no participamos", indicó Machado en un comunicado firmado junto con el excandidato opositor Edmundo González Urrutia.

Machado reivindicó la victoria de González Urrutia en los cuestionados comicios presidenciales de 2024, en los que Maduro fue declarado vencedor entre denuncias de fraude.

"No nos corresponde explicar sus alcances y sus decisiones. Quienes lo impulsan deben informarle al país sus objetivos, su método y su cronograma", se lee en la misiva de Machado difundida por redes sociales.

Machado no se había pronunciado sobre los avances que la dirigente opositora exiliada Dinorah Figuera comenzó en junio, apenas días antes del potente doble sismo del 24 de junio que deja ya más de 5.500 muertos en Venezuela.

Con el respaldo de Washington, Figuera se reunió en una visita relámpago en Caracas con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y también con dirigentes opositores.

Figuera encabeza desde 2023 una comisión que representa al Parlamento 2015-2020, que estuvo bajo control de la oposición pero fue marginado por Maduro.

Machado aseguró que no será un "obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales" en Venezuela.

Tanto Machado como González Urrutia han pedido nuevas elecciones presidenciales. Incluso, la líder opositora había manifestado su "determinación" a negociar una transición con el gobierno de Rodríguez.

"Vamos a volver a Venezuela", prometió una vez más la líder opositora, en el exilio desde diciembre cuando salió clandestinamente del país para recoger su galardón en Oslo.

En plena crisis por los terremotos, Machado acusó a las autoridades de Venezuela de cerrar el espacio aéreo para impedirle volver.

Delcy Rodríguez asumió el poder de forma interina en enero luego la caída de Maduro y gobierna bajo fuertes presiones de Estados Unidos.