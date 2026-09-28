La líder socialdemócrata de Suecia no logra formar gobierno

La líder de los socialdemócratas suecos, Magdalena Andersson, cuyo bloque ganó las elecciones legislativas de septiembre, anunció este lunes que no ha logrado formar Gobierno.

"Habida cuenta de las conversaciones que he mantenido, puedo concluir que, en las circunstancias actuales, no me es posible formar un Gobierno", declaró durante una rueda de prensa.

Esto significa que el presidente del Parlamento encargará esta misión a otro líder de partido, que podría ser el conservador saliente Ulf Kristersson, aunque sin garantía de éxito.

La líder socialdemócrata, de 59 años, ex primera ministra de Suecia (2021-2022), no logró hacer coexistir en una misma alianza a los centristas y a la izquierda radical, dos formaciones muy alejadas entre sí.

La alianza entre la derecha y la extrema derecha, que perdió las elecciones por unos 50.000 votos, espera ahora poder formar gobierno. Este bloque está liderado por Ulf Kristersson, que ejerce como jefe de Gobierno en funciones.

El país nórdico está acostumbrado a largas negociaciones. Tras las elecciones de 2022, se necesitaron 37 días para formar un Gobierno, y 134 días en 2018.