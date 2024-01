La mentalidad de Francia "está cambiando", asegura el primer ministro, abiertamente gay

El primer ministro francés, Gabriel Attal, evocó este martes su homosexualidad durante su primer discurso de política general ante la Asamblea Nacional (cámara baja), estimando que esto prueba que las "mentalidades están cambiando".

"Ser francés en 2024 en un país que hace sólo diez años se desgarraba sobre el matrimonio igualitario es poder ser primer ministro y asumir abiertamente su homosexualidad", dijo Attal, el también jefe de gobierno más joven de Francia a sus 34 años.

"Veo la prueba de que nuestro país se está moviendo, de que las mentalidades están cambiando", aseguró el primer ministro, quien desde su llegada al cargo el 9 de enero nunca se refirió explícitamente a su orientación sexual.

Su nombramiento por el presidente centrista Emmanuel Macron fue celebrado como un "símbolo fuerte" por varias asociaciones LGBT, mientras que otras advirtieron que, más allá de su condición sexual, analizarán su política hacia este colectivo.

El abogado franco-español Juan Branco reveló en 2018 en su libro Crepúsculo la homosexualidad de quien fuera su antiguo compañero de clase, sin su consentimiento, como explicó Attal en entrevistas posteriores.

"Siempre he considerado que podía asumir [mi homosexualidad] sin reivindicarla. Me pregunto si llevarlo por bandera no contribuiría de hecho a convertirlo en algo anormal", aseguró en 2019 a la revista Closer.

Gabriel Attal, quien se unió a las filas de Macron tras abandonar el Partido Socialista, mantuvo una unión civil durante varios años con el actual ministro de Relaciones Exteriores, Stéphane Séjourné.