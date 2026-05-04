La muerte de una niña eleva a el 10 número de estudiantes fallecidos en una escuela en Turquía

Una niña de 11 años sucumbió a las heridas sufridas en un tiroteo escolar en el sur de Turquía hace más de dos semanas, y de esa forma el número de estudiantes muertos en ese ataque ascendió a 10, informó la prensa local este lunes.

Almina Agaoglu murió en el hospital, según informó la cadena privada de televisión NTV.

Un joven de 14 años abrió fuego en una escuela de la provincia de Kahramanmaras el 15 de abril, y mató a alumnos de 10 y 11 años y a un profesor. El joven atacante falleció en el lugar.

Las autoridades señalaron que el adolescente llevó cinco armas de fuego a la escuela y era hijo de un exinspector de policía, que desde entonces ha sido detenido.

En un incidente separado ocurrido el día anterior en la provincia de Sanliurfa, un exalumno abrió fuego en su antiguo instituto, hiriendo a 16 personas, antes de quitarse la vida cuando fue confrontado por la policía.

Los ataques conmovieron a la opinión pública y han provocado indignación.

El presidente Recep Tayyip Erdogan destituyó a uno de los viceministros de Educación y anunció que el gobierno introducirá medidas para restringir la tenencia de armas.