La OEA pide "agilizar" el escrutinio de las presidenciales en Honduras

Las veedores electorales de la OEA pidieron este sábado "agilizar" el escrutinio de las elecciones presidenciales de Honduras, en medio de denuncias de fraude que llevaron al oficialista partido Libre a pedir la nulidad de la contienda.

El conteo de votos de los comicios del pasado domingo avanza a paso lento, con interrupciones y críticas al proceso del presentador de televisión Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal (PL), de 72 años.

El empresario derechista Nasry Asfura, de 67 años y apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, lleva una leve ventaja sobre Nasralla, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) representa un empate técnico.

La Organización de Estados Americanos (OEA) "llama a agilizar el proceso de escrutinio, garantizando las medidas de trazabilidad que otorguen certeza en los resultados", consignó la misión electoral de la institución en un comunicado.

"Cabe señalar que los datos estadísticos recabados por los observadores de la OEA (...) confirman un resultado sumamente ajustado", señaló el organismo.

Al clima de inconformidad con el proceso electoral se sumó este sábado el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) que por medio de su apoderado legal, Edson Argueta, presentó ante el CNE un recurso de "nulidad" del escrutinio a nivel presidencial.

Libre, relegado a un tercer lugar en el escrutinio, tiene pocas posibilidades de lograr que se convoque a una nueva elección presidencial en virtud de que el CNE está integrado por delegados de tres partidos, y lo domina la derecha.

En cuanto a la "gestión y procesamiento" del material electoral, la OEA destacó que "ha registrado demoras e intermitencias" y una "marcada falta de pericia" en las "soluciones tecnológicas", lo que ha causado "retrasos" en el escrutinio.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall reconoció en rueda de prensa que han afrontado "problemas técnicos ajenos" en el escrutinio y prometió divulgar la "totalidad" de los resultados en "las próximas horas".

Según la consejera Cossette López, el CNE procederá a incorporar los datos de las 2.294 actas de la contienda presidencial "que no se transmitieron desde los centros de votación" y "se corregirá cualquier inconsistencia numérica detectada".

Hasta este sábado, con el 88,6% de las actas de votación escrutadas, Asfura, del Partido Nacional (PN, conservador), tiene 40,19% frente a 39,49% de Nasralla, mientras que Rixi Moncada de Libre alcanza 19,30%, según el CNE.

Nasralla denunció este sábado "errores graves" en el escrutinio, a la vez que pidió "tranquilidad" a sus seguidores, porque según el reglamento los contendientes tienen hasta el 29 de diciembre para una revisión del material.

Al referirse a la propuesta de Libre, Nasralla dijo que "no hay que anular las elecciones, hay que poner a alguien que cuente lo que ya se votó".

La falta de resultados definitivos de los comicios mantiene en la incertidumbre a los hondureños.

"Estamos esperando que sean claros, que dejen de estar con tanta incertidumbre (...) siempre es lo mismo", declaró este sábado a la AFP Juan Cruz, un desempleado de 50 años en una céntrica calle de Tegucigalpa.