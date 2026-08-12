La ONU denuncia el arresto de dos miembros de su personal en Afganistán

Dos integrantes de la misión de las Naciones Unidas en Afganistán fueron detenidos por los servicios de inteligencia del gobierno talibán sin que se haya comunicado ningún cargo en su contra, informó la ONU el martes a la AFP.

Las detenciones se produjeron en vísperas del quinto aniversario del regreso de los talibanes al poder, tras la toma de Kabul el 15 de agosto de 2021 y la huida del presidente afgano respaldado por Estados Unidos y una coalición occidental.

"Confirmamos que dos miembros afganos masculinos del personal de la UNAMA [la sigla de esa misión en inglés] fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Inteligencia el domingo 9 de agosto, en (la provincia de) Herat", señaló la delegación en un comunicado.

El gobierno afgano no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la AFP.

La oficina del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió que se respete el estatus especial de los empleados de la organización.

"No se nos ha informado de los cargos en su contra ni se nos ha permitido verlos", declaró Farhan Haq, portavoz de Guterres.

Múltiples agencias de las Naciones Unidas operan en Afganistán en ámbitos como la salud y la respuesta humanitaria.

Esta semana, la UNAMA publicó un informe en el que recomendó a las autoridades aclarar "las normas que rigen el uso de la fuerza, el arresto, la detención" por parte de las instituciones de seguridad y "reforzar la rendición de cuentas".

El país lleva casi cinco años gobernado por las autoridades talibanas, que ejercen el poder según una estricta interpretación de la ley islámica.

Así, se prohíbe a las mujeres afganas entrar en locales de la ONU, incluidas las que integran su personal, así como en muchos otros lugares.

Unos 20 trabajadores humanitarios fueron detenidos en junio cerca de la frontera con Irán, en la provincia de Herat, por la policía de la moral de Afganistán, porque sus barbas no eran lo suficientemente largas.

Entre ellos había trabajadores de organizaciones asociadas con la ONU, según un memorando interno al que tuvo acceso la AFP, que posteriormente fueron puestos en libertad.

Afganistán se ha visto duramente afectado por los recortes de la ayuda internacional y afronta múltiples desafíos, entre ellos la llegada de millones de sus ciudadanos desde Irán y Pakistán en los últimos años.