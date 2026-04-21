La ONU recibe acusaciones contra miembros de la misión internacional por agresiones sexuales en Haití

Naciones Unidas ha recibido cuatro denuncias de "explotación y abusos sexuales" que involucran a miembros de la misión multinacional dirigida por Kenia en Haití, dijo el lunes el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric.

Se tratan de denuncias por la violación de una menor de 12 años de edad y de dos adolescentes de 16 años, así como de violencia sexual (no especificada) contra una joven de 18 años.

Aunque la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MASS) -desplegada en 2024 y actualmente en proceso de retiro- no es una misión de la ONU, tiene un mandato del Consejo de Seguridad para apoyar a la policía haitiana en la lucha contra las pandillas.

La MASS está en proceso de ser reemplazada por la nueva Fuerza de represión de las pandillas (FRG). La actual misión llegó a tener más de 1.000 mil miembros, la mayoría de ellos policías provenientes de Kenia.

Dujarric indicó que la Oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos "monitorea, documenta y hace seguimiento a las denuncias de explotación y abuso".

"Es importante que cada acusación sea completamente investigada por las autoridades nacionales del país en el que operan" los miembros de la misión, agregó.

En un informe que da cuenta de los casos de explotación y abusos sexuales, la ONU señaló que "todas las acusaciones fueron consideradas fundamentadas tras las investigaciones".

El viernes, Human Rights Watch había llamado la atención sobre dicho reporte, y solicitó a la nueva fuerza que llegará a Haití, para la que Chad desplegará 1.500 hombres, "tener salvaguardias más sólidas para prevenir futuras violaciones".

"Las mujeres y niñas en Haití enfrentan una violencia sexual generalizada. Las fuerzas internacionales enviadas para ayudar a restaurar la seguridad no deberían agravar el abuso", indicó la oenegé en un comunicado.

No es la primera vez que miembros de una misión internacional en Haití son objeto de este tipo de denuncias.

Cascos azules de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, desplegada entre 2004 y 2017, también fueron acusados de violencia sexual.